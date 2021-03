Utilisez cinq tyroliennes différentes dans la saison 6 de Fortnite

L’utilisation de cinq tyroliennes différentes est l’une des missions de la semaine dans Fortnite Chapter 2 Season 6. Nous vous montrons leur emplacement.

L’un des défis hebdomadaires nous demande d’utiliser cinq tyroliennes différentes dans Fortnite Saison 6. Il n’est pas nécessaire de les utiliser dans le même jeu, mais vous pouvez utiliser cinq tyroliennes facilement. Nous devons simplement nous rendre à l’endroit que nous vous montrons dans la vidéo et c’est tout.

De la tour électrique à la tour électrique compte comme une tyrolienne, vous n’avez donc qu’à y aller pour cinq et vous aurez le défi terminé. Expérience riche et facile pour notre niveau. Pour simplifier ce défi hebdomadaire, votre meilleur pari est de jouer en mode escarmouche. Il y a plus de zones avec des tyroliennes autour de la carte Fortnite, mais les tours électriques semblent le meilleur endroit pour terminer la mission rapidement. Vous pouvez également jouer au mode Batlle Royale seul, en duo, en trios et en escouades, bien que si vous êtes tué, vous ne pourrez pas revivre (en solo).

Autres guides Fortnite qui pourraient vous intéresser

Objets d’artisanat et armes mécaniques

Où trouver de l’os pour nos armes

Comment créer la cape de chasseur dans Fortnite Season 6

Où trouver et chasser les animaux sauvages