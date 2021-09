Utilisez cet ingrédient secret pour les rouleaux de cannelle les plus gluants de tous les temps

Que vous prépariez des brioches à la cannelle faites maison ou que vous utilisiez la variété en conserve, il existe un moyen simple de donner à la friandise sucrée du petit-déjeuner un peu plus de douceur – et on la trouve dans l’allée des produits laitiers.

La cuisinière à domicile Margaret Pacheco dit qu’elle a une excellente recette de brioches à la cannelle maison, mais même lorsqu’elle prend une boîte de pâtisseries achetée en magasin pour un petit-déjeuner simple, elle ajoute toujours un ingrédient secret – de la crème à fouetter épaisse – avant pâtisserie.

« J’ai eu l’idée de ma mère », a déclaré Pacheco à 45secondes.fr Food. « Elle m’a appelé un jour, excitée d’avoir découvert comment j’avais un si bon goût de brioches à la cannelle, disant qu’elle avait mis de la crème épaisse sur ses brioches à la cannelle faites maison et qu’elles se sont avérées fantastiques. »

« J’ai dû rire parce que je n’avais jamais entendu ça auparavant », a-t-elle poursuivi. « Quand j’ai demandé où elle pensait à ça, elle a dit qu’elle l’avait vu sur Internet. Bien sûr, je devais l’essayer et je les fais comme ça depuis. »

Pour les petits pains achetés en magasin, Pacheco dit qu’elle verse environ 1/3 de tasse de crème à fouetter épaisse et froide sur ses petits pains à la cannelle avant de les faire cuire. Pour le fait maison, elle conseille d’utiliser de la crème tiède si votre pâte à brioches à la cannelle est tiède afin de ne pas nuire à la cuisson.

Pacheco a récemment partagé son hack de brioches à la cannelle dans le groupe Facebook Aldi Nerd, en disant: « Si vous aimez une brioche à la cannelle gluante ou même une bonne moelleuse, c’est un excellent moyen de le faire. »

J’ai essayé le hack de Pacheco pour ajouter un peu plus de gluant aux petits pains à la cannelle et j’ai été époustouflé par la façon dont l’ajout d’un peu de crème à fouetter a fait passer les petits pains en conserve achetés en magasin au niveau supérieur. Comme Pacheco, j’ai ajouté environ 1/3 tasse de crème aux brioches à la cannelle dans leur poêle, puis j’ai fait cuire au four.

Pacheco m’a prévenu que l’ajout de crème dans la poêle augmente le temps de cuisson, et elle avait raison. Alors que les petits pains en conserve que j’ai utilisés suggéraient un temps de cuisson de 18 à 20 minutes, j’ai fini par cuire les miens pendant environ 30 minutes jusqu’à ce qu’ils soient bien cuits.

Le résultat était un petit pain à la cannelle de niveau supérieur, doux et gluant avec une texture plus légère que ma fille a décrite comme « plus douce » que vos petits pains à la cannelle en conserve moyens.

Mon fils est revenu quelques secondes en arrière en proclamant : « Ceux-ci ont le même goût que les brioches à la cannelle et au cannelle. »

En fait, des recettes de copie existent en ligne qui supposent qu’un peu de crème est l’ingrédient qui donne aux rouleaux de Cinnabon leur gluant. Sur le blog Tastes of Lizzy T, ils suggèrent d’ajouter de la crème à leur recette de copie de Cinnabon.

« Peux-tu faire des brioches à la cannelle sans crème épaisse ? » ils demandent. « Oui. Seront-ils bons ? Oui. Seront-ils aussi gluants ? Non. »

J’ai parlé de la théorie avec Jennifer Holwill, vice-présidente du chef culinaire et chef exécutif à Cinnabon.

En ce qui concerne les rouleaux de cannelle, Holwill dit que la théorie est un peu une légende urbaine sur Internet.

« C’est vrai », a déclaré Holwill. « Verser de la crème à fouetter épaisse sur vos petits pains à la cannelle avant la cuisson est une astuce qui peut aider à obtenir ce petit pain moelleux et gluant. Bien que cette méthode ne soit pas le secret des délicieux petits pains à la cannelle que vous pouvez déguster à Cinnabon, nous en avons d’autres des astuces top secrètes qui aident à garder nos brioches à la cannelle douces, humides et à offrir ce centre gluant et gluant que nos fans adorent. »

Que le hack soit approuvé par Cinnabon ou non, c’est certainement celui qui deviendra un truc permanent dans ma propre cuisine. Après tout, qui n’aime pas un roulé à la cannelle parfaitement moelleux ?

