Utiliser les messages qui disparaissent sera plus facile que jamais avec la nouvelle fonction que WhatsApp prépare

La dernière version bêta de WhatsApp pour Android, avec le numéro de version 2.22.11.1, inclut une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra d’activer les messages éphémères dans plusieurs chats existants en même temps.

Au cours des derniers mois, WhatsApp a amélioré sa plate-forme avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes comme les messages temporaires, les réactions aux messages ou plus récemment, la possibilité d’utiliser votre compte sur deux mobiles en même temps.

S’il y a quelques mois, nous vous disions que l’application de messagerie appartenant à Meta développait une fonctionnalité pour conserver les messages temporaires, maintenant grâce au média spécialisé WABetaInfo, nous venons d’apprendre que WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra d’utiliser les messages qui disparaissent de manière beaucoup plus simple.

Ainsi, vous pouvez activer des messages temporaires dans plusieurs chats existants à la fois

La dernière version bêta de WhatsApp pour Android, avec le numéro de version 2.22.11.1, révèle que WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de activer les messages éphémères dans plusieurs chats existants à la fois.

Jusqu’à présent, vous pouviez activer les messages éphémères dans les nouveaux chats individuels que vous créerez et définir une période de temps après laquelle les messages de ces chats disparaîtraient, mais cela cela n’était possible qu’avec de nouveaux chats et non avec ceux existants.

Mais, très bientôt, comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous vous laissons sur ces lignes, WhatsApp vous permettra activer les messages qui disparaissent dans plusieurs chats individuels existants à la fois. Ainsi, lors de l’accès à la configuration de la minuterie des messages qui disparaissent, une clarification apparaîtra en bas, dans laquelle vous verrez un lien marqué en bleu avec le titre « en les sélectionnant » (« en les sélectionnant »).

En cliquant sur cette option, un nouvel écran s’ouvrira à travers lequel vous pourrez sélectionner plusieurs discussions individuelles déjà créées pour y activer des messages temporaires à la fois.

WhatsApp confirme que l’envoi de fichiers de 2 Go et de groupes de 512 membres sera disponible très prochainement

Malheureusement, cette nouvelle fonctionnalité est encore en développement et, pour l’instant, n’est pas disponible pour les utilisateurs de la version bêta de WhatsApp pour Androidbien qu’il soit prévu d’atteindre ces testeurs au cours des prochaines semaines.

