Utiliser des jurons est un signe d’intelligence et de créativité, selon l’étude

Bonne nouvelle pour les pot-bouches en série: jurer est un signe d’intelligence et de créativité. En fait, des études ont montré que le fait de prêter serment a en fait de nombreux avantages.

Jurer est souvent méprisé et on dit parfois que c’est un signe de non-instruction. Cependant, le professeur Timothy Jay estime que cela peut en fait être une indication d’honnêteté et de créativité.

Le professeur Jay est professeur émérite de psychologie au Massachusetts College of Liberal Arts et il étudie l’utilisation des jurons depuis plus de 40 ans. Alors, il sait beaucoup sur le sujet.

« Les avantages de jurer viennent tout juste d’apparaître au cours des deux dernières décennies, à la suite de nombreuses recherches sur le cerveau et les émotions, ainsi que d’une bien meilleure technologie pour étudier l’anatomie du cerveau », a-t-il déclaré à CNN.

Une étude de 2015, rédigée par le professeur Jay, a révélé que les personnes bien éduquées étaient plus aptes à trouver des jurons que les personnes avec moins de mots dans leur vocabulaire.

Pour l’étude, les participants ont été invités à énumérer autant de mots commençant par F, A ou S en une minute. Ensuite, ils ont dû trouver des mots maudits commençant par les trois mêmes lettres. L’étude a révélé que ceux qui proposaient le plus de mots F, A et S réussissaient également à produire le plus de gros mots.

« La langue est corrélée à l’intelligence. Les personnes qui maîtrisent la langue sont douées pour générer un vocabulaire jurant », a déclaré le professeur Jay.

Trois études de 2017 ont également établi un lien entre la malédiction et l’honnêteté. Le professeur Jay a ajouté: « Lorsque vous exprimez honnêtement vos émotions avec des mots puissants, alors vous allez apparaître comme plus honnête. »

Des recherches plus poussées ont également révélé que les personnes qui maudissaient avaient une meilleure tolérance à la douleur et que c’était une indication de créativité parce que le fait de jurer utilise le côté droit (ou côté créatif) du cerveau.

