Utile ou flop : quelle est la précision des échelles de graisse corporelle ?

Presque tout le monde se plaint d’avoir au moins un à deux kilogrammes de trop sur ses hanches lorsqu’il se pèse. Mais une échelle normale ne donne qu’une valeur non filtrée. La composition exacte des kilos reste floue. Les échelles de graisse corporelle devraient aider ici. Cependant, il y a un manque de précision.

Alors que les pèse-personnes normaux ne mesurent que le poids, les pèse-personnes fonctionnent selon un principe différent, connu sous le nom d’analyse de bioimpédance (BIA). Il est basé sur le fait que la graisse, l’eau et les muscles sont conducteurs à des degrés divers. Les électrodes de la balance envoient un faible courant imperceptible à travers le corps via les pieds. En raison de leurs électrolytes, l’eau et les muscles sont de meilleurs conducteurs que les cellules graisseuses. Les capteurs de la balance mesurent maintenant la résistance totale. Sur cette base et en tenant compte des entrées pour le poids, l’âge, le sexe et la taille, le pourcentage de graisse corporelle est déterminé.

Restriction aux jambes et à l’aine

Cependant, étant donné que le courant choisit toujours le chemin de moindre résistance, la mesure est limitée à la moitié inférieure du corps, c’est-à-dire les jambes et la région de l’aine. Ainsi, le courant remonte une jambe, traverse l’abdomen et descend l’autre jambe. Le pourcentage de graisse dans le reste du corps, c’est-à-dire dans les bras, le haut du corps et le ventre, n’est pas pris en compte.

Les personnes qui correspondent au type pomme – c’est-à-dire qui ont des jambes fines et un ventre rond – sont donc mieux classées que cela ne correspond à la réalité. Celle-ci est mortelle dans la mesure où la graisse viscérale, qui se situe dans l’abdomen, est considérée comme particulièrement dangereuse. Selon le NDR, il est responsable de la dyslipidémie, du diabète et de l’hypertension artérielle.



Les balances de graisse corporelle ne mesurent souvent que les niveaux de graisse dans les jambes.



Image : © Pixabay 2016



De nombreux facteurs peuvent affecter le résultat

Mais le résultat peut aussi être faussé par d’autres facteurs. L’électricité circule mieux lorsque vos pieds sont mouillés, votre vessie est pleine ou votre peau a été fraîchement crémée. Cela peut entraîner une baisse de la teneur en matières grasses jusqu’à 30% par rapport à ce qu’elle est réellement, selon Zeit Online. De plus, les valeurs d’un chiffre cible étaient stockées dans l’algorithme de la balance. Si vos propres proportions s’écartent sensiblement de celles-ci, cela peut également avoir un impact sur les valeurs déterminées. Il peut arriver que trop peu de masse grasse soit prise en compte chez les personnes minces, alors que les personnes en surpoids peuvent avoir un pourcentage de graisse affiché trop élevé. En raison de tous ces facteurs, des erreurs de mesure importantes peuvent se produire avec les pèse-personnes disponibles dans le commerce avec une fonction d’analyse de la graisse corporelle.



Une peau déjà hydratée peut fausser le résultat d’une échelle de graisse corporelle.



Image : © Thinkstock/Jupiterimages 2016



Alternatives à l’échelle de graisse corporelle habituelle

Des valeurs plus précises peuvent être obtenues avec des modèles qui déterminent leur résultat à l’aide de plusieurs électrodes pouvant être fixées aux mains et aux pieds. Cependant, ceux-ci évoluent rapidement dans une fourchette de prix de plusieurs centaines d’euros. Si vous voulez savoir exactement, vous ne pouvez pas éviter d’aller chez le médecin du sport. L’analyse de bioimpédance est également souvent utilisée ici, mais l’expert peut exclure les facteurs perturbateurs et travaille avec jusqu’à huit électrodes réparties sur tout le corps et collecte des données significatives.

Alternativement, cependant, la calipométrie peut également être utilisée. Le pourcentage de graisse corporelle est déterminé en mesurant les plis de la peau – par exemple sur l’abdomen et les bras. Les valeurs ajoutées sont ensuite évaluées par le médecin à l’aide d’un tableau. Enfin, la méthode DAX fournit également des valeurs exactes de matières grasses. Cependant, cette méthode, qui est principalement utilisée pour mesurer la densité osseuse, est un examen aux rayons X. Pour cette raison, l’examen implique un faible niveau d’exposition aux rayonnements, c’est pourquoi il ne convient pas aux enfants, aux adolescents ou aux femmes enceintes.

Conclusion

Malheureusement, les valeurs des échelles de graisse corporelle ne sont pas absolument fiables. Trop peu d’appareils sont équipés de capteurs prenant en compte l’ensemble du corps lors de la mesure. Selon Fit For Fun, si vous souhaitez toujours utiliser l’échelle de graisse corporelle comme guide, vous devez toujours l’utiliser dans les mêmes conditions – par exemple, toujours le matin, toujours avant ou après l’exercice. Ces facteurs ont une influence supplémentaire sur le résultat.