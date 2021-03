Utawarerumono Zan 2 officiellement annoncé, nouveau musou

Aquaplus a annoncé Utawarerumono Zan 2, la suite du musou de sa franchise RPG la mieux notée sur le marché.

Il y a des sagas qui appellent un public très spécialisé, mais qui parviennent d’une manière ou d’une autre à attirer leur public pour la vie. L’un des exemples auxquels je veux toujours donner plus de visibilité est la franchise Utawarerumono, une trilogie avec une histoire passionnante. Cela semble maintenant être le bon moment pour en profiter à nouveau. Aquaplus a annoncé Utawarerumono Zan 2, suite du semi spin off musou.

La nouvelle vient directement de la sortie de Famitsu pour ce mois d’avril. Il est difficile de préciser les détails, mais ce qui semble définitif, c’est que le jeu arrivera sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en même temps. Les magasins japonais le recevront à bras ouverts le 22 juillet 2021. Pour l’instant il n’y a pas de confirmation sur son arrivée en Occident.

Le premier Utawarerumono Zan a mis près d’un an à traverser l’océan. C’était un spin-off qui raconte les événements du deuxième opus, Mask of Deception. Sa proposition d’action directe et d’accélération de son histoire visait à attirer un nouveau public qui n’avait aucun intérêt pour l’aspect tactique original ou ses longues scènes de roman visuel.

Étant donné le moment où cet épisode s’est terminé, nous pouvons supposer qu’Utawarerumono Zan 2 racontera les événements de la fin de la trilogie. La guerre déclenchée et racontée dans Mask of Truth recevra une nouvelle vie du point de vue musou. On peut s’attendre à ce que les mêmes personnages du premier Zan reviennent comme recrutables, ainsi que de nombreux nouveaux personnages de la suite originale comme la princesse Anju.

S’ils donnent ce traitement aux deux derniers versements, nous pourrions nous attendre à un possible Utawarerumono Zan 0 avec l’histoire du jeu vidéo original. C’est là qu’une perspective musou aurait le plus de sens, car elle se déroule dans une guerre des décennies avant les événements des versements de Mask of Deception & Truth.