Usher donne un premier aperçu de l’adorable fille nouveau-née Sovereign Bo

Le chanteur et sa petite amie Jenn Goicoechea ont partagé un aperçu de la première séance photo de leur petite fille.

Lorsque sa fille est entrée au monde à la fin du mois de septembre, Usher était impatient de partager la nouvelle. Le chanteur et sa petite amie exécutive musicale Jenn Goicoechea avaient révélé quelques semaines auparavant qu’ils attendaient un enfant ensemble, mais une fois la nouvelle publiée, Usher a parlé franchement de l’arrivée de leur bébé. «Nous nous sentons bénis et pleins d’amour avec l’arrivée de notre magnifique petite fille, Sovereign Bo Raymond», a écrit Usher le 30 septembre. «N’est-elle pas belle» de Stevie Wonder à répétition. »Mercredi 11 novembre , Usher a offert un premier regard adorable à sa petite fille et a révélé qu’elle était arrivée plus tôt que prévu. « Happy 11:11 Sovereign … aujourd’hui était le jour où j’ai pensé que tu arriverais », a écrit le chanteur. « Vous aviez un plan différent … #Babyknowsbest #Godsplan ‘La vie arrive quand vous faites d’autres plans.’ Le présent est-il un cadeau ou le présent est-il le jour? Vivez chaque instant. » Il a également crié à Jenn: « J’adore ce que nous avons et ce qui a fait de @boogsneffect Te amo mucho. » Sur sa page Instagram, Jenn a partagé une jolie photo de la séance photo de Baby Sovereign du nouveau-né vêtu d’une mini robe et de pantoufles alors qu’elle posait avec un petit ordinateur portable. «Sovë m’aide avec le générique de l’album», a écrit Jenn avec deux émojis qui pleurent. Sovereign est le troisième enfant d’Usher, car il partage deux garçons, Naviyd et Usher V, avec l’ex-épouse Tameka Foster. Découvrez les photos provoquant la fièvre de bébé ci-dessous.