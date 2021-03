USB-C dans les iPhones: ni là ni prévu

Apple Insider a évoqué le futur iPhone 13s et nous avons la première mauvaise nouvelle: il n’y aura ni USB-C ni Touch ID d’aucune sorte … Il semblerait qu’Apple résistera une autre année avec ses câbles Lightning!

La rumeur récurrente, l’histoire sans fin avec Apple, l’éternelle discussion sur la standardisation de ses connecteurs et l’entêtement à Cupertino à continuer à utiliser le câble Éclair, qui semble être présent depuis au moins un an de plus si l’on fait attention aux fuites d’Apple Insider, une voix autorisée dans l’écosystème de la pomme et qui annonce déjà que Apple continuera d’ignorer la Commission européenne et toutes les voix qui indiquent la logique du passage à l’USB-C.

Ils ne comprennent pas la logique de l’entreprise dirigée par Tim Cook, et c’est que les analystes les plus réputés de l’industrie considèrent que les avantages financiers et le marché secondaire d’Apple Ils feront en sorte que les iPhones de 2021 sautent le passage à l’USB-C pendant une autre année que tous les utilisateurs attendent depuis des années, encore plus maintenant que les chargeurs standard ne sont même pas inclus.

Le plus drôle, c’est que tout cela se confirme encore un an, après le même Apple a migré du connecteur vers USB-C sur son iPad Pro il y a quelque temps, en 2018, laissant entendre que le mouvement pourrait atteindre l’iPhone tôt ou tard. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité, semble-t-il …

Le marché s’attend à ce que l’iPhone abandonne «Lightning» en faveur de l’USB-C et rééquipe le bouton d’alimentation avec un capteur Touch ID. Cependant, notre dernière enquête indique que le calendrier actuel d’Apple n’envisage pas d’adopter ces changements pour l’iPhone. Ming-Chi Kuo.

En fait, comme vous l’avez peut-être vu dans les déclarations publiées par l’analyste Ming-Chi Kuo, vous pouvez lire entre les lignes que de Cupertino, ils prévoient également d’ignorer une autre des demandes le plus amer de ses utilisateurs, car le retour du Touch ID extrêmement confortable et fonctionnel ne se produira pas Ni dans l’iPhone 13, malgré le fait que l’iPad Air 4 l’ait intégré en 2020:

Nous pensons que l’iPhone améliorerait considérablement l’expérience utilisateur s’il adoptait le bouton d’alimentation avec capteur Touch ID. Cependant, cette nouvelle spécification ne semble pas être adoptée pour le moment. Ming-Chi Kuo.

Evidemment, si le Touch ID ne revient pas et que les autres rumeurs se sont répandues chez xda-developer sur l’inclusion pour la première fois dans un iPhone du trou dans l’écran pour la caméra frontale, cela nous laisserait un doute dans l’air de comment les composants Face ID seront intégrés si enfin l’iPhone de 2021 perd en effet la proéminente entailler qui les abritait.

Dans tous les cas, les analystes ne commentent pas les problèmes techniques qui pourraient nous amener à réfléchir d’une manière ou d’une autre. Oui, le même Ming-Chi Kuo parle, reconnaissant qu’ils existent problèmes techniques liés à l’étanchéité du connecteur USB-C et qu’il pourrait y avoir l’excuse d’Apple, mais il n’en est pas moins vrai que l’ensemble de la plate-forme Android a pu les résoudre sans problème, et des raisons économiques expliquent beaucoup mieux le problème du connecteur Éclair:

Nous pensons que l’USB-C nuit à la rentabilité de l’activité «Made for iPhone» et que ses spécifications d’étanchéité sont inférieures à celles de Lightning et MagSafe. En fait, si l’iPhone abandonnait bientôt Lightning, il se pourrait qu’il adopte directement la conception sans connecteur avec une prise en charge exclusive de la technologie MagSafe sans encore intégrer l’USB-C avec cela. Ming-Chi Kuo.

Cependant, Il ne semble pas que MagSafe et ses propriétés de charge sans fil soient assez mûres après un an sur le marché, donc en 2021, Apple ne devrait pas prendre la décision de abandonnez tous les connecteurs physiques de vos appareils. Ce qui semble clair, c’est que il n’y aura pas d’USB-C sur les iPhones à court terme Cette possibilité à moyen ou long terme n’est pas non plus étudiée à Cupertino.

Je ne suis honnêtement pas surpris par la décision d’Apple, car sa légion d’utilisateurs se plaignent mais ils continuent d’acheter et mettre à jour vos appareils sans grands regrets, donc pour l’instant la stratégie et ses résultats soutiennent le géant californien… Ou non?

