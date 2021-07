Usage interne et externe, la myrrhe est un médicament sacré

Photo/Image :

Horoscope Virtuel – Carolina Paiva, Edition

Si vous connaissez l’histoire de la naissance de Jésus-Christ, vous avez peut-être entendu parler de la myrrhe, l’un des cadeaux que les trois sages ont apportés à Jésus dans la crèche. Mais savez-vous ce qu’est la myrrhe et ce qu’elle signifie dans la Bible ? Faites attention à l’article et comprenez tout en profondeur!

La myrrhe est une plante médicinale qui peut être bénéfique pour la santé humaine d’innombrables façons – « Commiphora myrrha » est son nom scientifique. Arbre pouvant atteindre cinq mètres de haut et doté de tiges épineuses, la myrrhe est originaire du nord-est de l’Afrique et peut être trouvée dans d’autres endroits comme le Moyen-Orient, la Thaïlande et l’Inde, par exemple.

La chose la plus curieuse à propos de cette plante est qu’elle pousse et pousse dans des sols extrêmement secs, où l’incidence de la lumière du soleil est élevée. Comme il n’a pas besoin d’humidité pour s’épanouir, il est considéré comme un « survivant » et un symbole d’amour et de force.

La résine obtenue à partir de ses tiges est également appelée myrrhe et est couramment utilisée dans la préparation de divers types de médicaments et d’objets ayant des tâches spirituelles. Cette plante regorge de propriétés bénéfiques pour le corps humain et est utilisée depuis l’Antiquité dans la production d’encens et de parfums.

Apporter un brin de myrrhe à un enfant peut sembler un cadeau inhabituel, mais la vérité est que la Bible regorge de significations qui nécessitent une interprétation. Le jour de la naissance de Jésus-Christ, les trois sages lui ont apporté trois cadeaux : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Chacun de ces éléments a une signification spirituelle très grande et importante.

Dans ce contexte des sages, la myrrhe est un symbole de la victoire de la vie sur la mort, c’est-à-dire l’immortalité – car ils savaient déjà que le Christ était le Messie, venu dans le monde pour sauver le peuple du péché. En plus de cette narration, la myrrhe est toujours présente dans d’autres contextes bibliques, car elle est utilisée comme remède pour arrêter les saignements et la douleur et comme ingrédient dans les processus funéraires.

Cette plante médicinale était le premier ingrédient que Dieu a choisi pour produire l’huile ointe pour le Tabernacle de Moïse. C’était aussi la base cosmétique du long soin de beauté d’Ester.

Donnant encore plus de sens à son sens, la myrrhe, avec le vin, a été offerte à Jésus pendant qu’il était crucifié afin que sa douleur puisse être soulagée. Déjà lors de son enterrement, le corps du Christ était préparé avec de l’essence de myrrhe et quelques autres aloès.

le monde des esprits

Pour le monde des esprits, la myrrhe symbolise la féminité du Cosmos. Il est considéré comme représentant la pureté de l’âme et la compréhension de l’être et est utilisé dans l’intention de défaire les liens, de dénouer les nœuds et, par conséquent, d’orienter les gens vers leur propre purification.

Ces caractéristiques font de la myrrhe une plante puissante, qui peut être transformée en encens et en huiles utilisées dans des techniques et des rituels qui fournissent un nettoyage énergétique, une protection et une guérison spirituelle, et fournissent des bénédictions à ceux qui les utilisent avec la bonne intention. Mais au-delà de cela, la myrrhe est connue pour attirer la bonne énergie et la positivité. Les personnes qui l’utilisent d’une manière ou d’une autre prétendent que la présence de cette plante favorise un sentiment d’harmonie, de connaissance de soi et de tendresse.

Spirituellement parlant, la myrrhe procure tranquillité et apaisement par ses arômes, en plus de favoriser un renouveau énergétique et spirituel.

Bienfaits de la myrrhe

Huile essentielle

La myrrhe est une plante qui possède de nombreuses propriétés médicinales et, par conséquent, peut être bénéfique pour le corps humain. Il a une action antiseptique, antibactérienne, antimicrobienne, cicatrisante, anesthésique, aromatique, antioxydante, entre autres. Découvrez quelques-uns de ses avantages ci-dessous :

– Traite et prévient la présence de champignons et de bactéries. Depuis l’Antiquité, la myrrhe est utilisée pour soigner les plaies cutanées, les irritations et les allergies, l’acné et les infections. C’est un excellent remède naturel contre la gingivite.

– Favorise la santé du foie. De par sa forte teneur en antioxydants, la myrrhe protège le foie lors de certains traitements médicamenteux.

– Soulage le processus digestif. Cette plante facilite notre digestion et favorise le soulagement de la diarrhée et des problèmes d’estomac.

– Rajeunit la peau. La myrrhe a des propriétés qui aident à garder la peau saine. Agit comme un hydratant pour les peaux sèches et prévient les rides.

– Il peut prévenir le cancer. Il a le potentiel d’empêcher les cellules cancéreuses de proliférer dans le corps humain.

– Aide à la cicatrisation des ulcères. La myrrhe a des propriétés qui augmentent les cellules nécessaires au corps pour être plus efficace dans le processus de guérison.

– Relaxer. Largement utilisée en aromathérapie, la myrrhe peut favoriser des états relaxants selon son mode d’utilisation.

– Hypothyroïdie. Il est efficace pour diminuer les symptômes causés par une mauvaise activité physiologique de la glande thyroïde.

– Soulage les maladies respiratoires. En tant qu’expectorant, la myrrhe soulage la congestion nasale, la toux et les symptômes causés par le rhume.

Où trouver

Il peut être produit et trouvé d’innombrables façons. Certaines personnes achètent ses feuilles pour faire du thé, d’autres utilisent son huile ou son essence, tandis que d’autres préfèrent sa forme encens. Découvrez quelques façons de trouver cette plante et apprenez à les utiliser :

thé en poudre

Le thé à la myrrhe est idéal pour la santé bucco-dentaire car il élimine les bactéries et tonifie les gencives. C’est aussi une option pour ceux qui ont des problèmes d’estomac et de digestion. De plus, le thé chaud fumant est bénéfique contre les affections respiratoires.

Ingrédients

– 02 cuillères à soupe de poudre de myrrhe

– 01 cuillère à café de sel de mer

– L’eau

Mode de préparation

Versez la myrrhe et le sel dans une tasse d’eau bouillante. Laissez-le reposer pendant environ 10 minutes et buvez-le encore chaud. Il vaut également la peine de faire un bain de bouche avec du thé une fois par jour.

Remarque : le thé à la myrrhe ne doit pas être consommé par les femmes enceintes ou allaitantes.

Huile

L’huile de myrrhe a des propriétés qui provoquent un effet calmant et hydratant sur la peau et favorisent le bien-être et l’équilibre lorsqu’elle est utilisée en aromathérapie. Si vous voulez hydrater votre peau, ajoutez deux gouttes d’huile de myrrhe à chaque cuillère à soupe de crème hydratante ; si vous voulez améliorer votre humeur, mettez cinq à six gouttes d’huile dans un aromatiseur ; si vous souhaitez favoriser le rajeunissement de la peau, mélangez trois gouttes d’huile de myrrhe dans une cuillère à soupe d’huile de coco, étalez le mélange sur votre visage et laissez agir pendant 10 minutes.

Remarque : Il est important de garder l’huile de myrrhe hors de la portée des enfants. En cas d’effet indésirable, consultez un médecin.

Encens

L’encens à la myrrhe est lié à la purification et est capable d’éliminer les énergies négatives, en plus de renouveler la force et de favoriser une sensation de détente et de tranquillité, purifiant tout type d’environnement.

Pour bénéficier des propriétés de cet encens, allumez-le comme d’habitude et laissez la fumée envahir l’environnement souhaité. La différence dans cette forme d’utilisation est l’intention avec laquelle vous recevrez l’arôme. Concentrez-vous sur les énergies positives et sur ce que vous voulez absorber du parfum de la myrrhe.

Savon

Le savon à la myrrhe favorise l’hydratation et la santé de la peau. Beaucoup de gens le fabriquent à la maison, mais vous pouvez également le trouver dans les magasins naturels ou biologiques. Il est recommandé de se baigner avec ce savon trois fois par semaine, de préférence avec un intervalle d’un jour.

Qu’avez-vous pensé de toutes ces informations sur la myrrhe ? En plus d’avoir un grand symbolisme dans la Sainte Bible, cette plante regorge de bienfaits pour la santé humaine. Partagez cet article avec vos amis et montrez-leur les pouvoirs de la myrrhe !