Usa Powerlifting Introduit Une Nouvelle Catégorie Mx Non Sexiste

USA Powerlifting a introduit quatre nouvelles catégories de compétitions aux niveaux local, étatique et régional, dont l’une est une catégorie «MX» non sexiste.

Les quatre nouvelles catégories sont MX, athlète adaptatif, para banc et brut avec enveloppements, et seront introduites à partir du 1er janvier.

Le mouvement a été salué comme «mouvement en avant» par le LGBT Powerlifting Union, mais d’autres l’ont critiqué comme «une autre façon de discriminer les athlètes transgenres, de genre non binaire et de genre non conformes (TNBGNC)».

La catégorie MX de l’USAP est similaire à la catégorie MX préexistante de l’Union LGBT Powerlifting – à l’exception d’une interdiction générale de l’utilisation de la testostérone.

Dans un communiqué, l’USAP a déclaré: «Cette nouvelle catégorie offre un espace de compétition dédié à tous les athlètes, quelle que soit leur identité. Les athlètes de la catégorie MX suivent les mêmes règles de compétition et sont soumis aux mêmes exigences antidopage que toutes les autres catégories.

«Pour l’avenir, nous travaillons pour nous assurer que les athlètes MX auront la possibilité de concourir à un niveau supérieur. À partir de 2022, les athlètes MX concourront aux championnats nationaux et avec cela, auront un chemin vers la compétition internationale et la possibilité de représenter les États-Unis à l’étranger.

Les athlètes qui souhaitent concourir dans la catégorie MX de l’USAP seront soumis à des tests de dépistage de drogues, et l’utilisation de la testostérone n’est pas autorisée pour quelque raison que ce soit, même pour des utilisations non compétitives telles que les soins de santé affirmant le sexe ou pour lutter contre la fonte faciale chez les patients atteints du sida.

Les directives du Comité international olympique stipulent que les utilisations thérapeutiques de la testostérone, comme pour les athlètes trans, sont autorisées – mais les sports individuels peuvent fixer leurs propres restrictions.

L’Union LGBT Powerlifting, qui ne teste pas les athlètes pour la testostérone dans sa catégorie MX, a déclaré que «toute tentative des organisations traditionnelles de rendre la dynamophilie et les sports de force plus accueillants et accessibles pour les athlètes LGBT + et encourage une consultation et un dialogue continus sur ces questions.

«Nous sommes encouragés de voir que USA Powerlifting a maintenant commencé à prendre en compte les athlètes transgenres, non binaires et intersexués, mais nous sommes déçus qu’ils aient choisi de rater une occasion de s’engager avec les conseils du CIO sur la participation trans.»

Gender Justice, une organisation qui lutte pour les droits légaux des athlètes trans, a critiqué la nouvelle catégorie MX de l’USAP.

«Avec la décision d’aujourd’hui, USA Powerlifting a trouvé un autre moyen de discriminer les athlètes transgenres, non binaires et non conformes au genre (TNBGNC)», a déclaré Jess Braverman, directrice juridique de Gender Justice. Journaliste de la région de la baie.

Braverman a déclaré que Gender Justice «continuerait à se battre pour tenir USA Powerlifting responsable de ses politiques transphobes et garantir que chaque athlète, quelle que soit son identité de genre, ait des chances égales de concourir dans les sports qu’il aime».

Mais Ardel Thomas, le représentant de la sensibilisation intersexuelle et non binaire de l’Union LGBT Powerlifting, a déclaré au Journaliste de la région de la baie qu’ils sont «ravis» par le déménagement.

«Je pense que cela montre un mouvement vers l’avant de leur part. J’ai l’impression que USA Powerlifting fait un effort très concerté. Pour eux, reconnaître une catégorie MX est phénoménal », a déclaré Thomas.

USA Powerlifting a confirmé l’interdiction des femmes trans

L’introduction USA Powerlifting d’une catégorie MX intervient moins de 18 mois après que l’organisation a confirmé une interdiction empêchant les femmes transgenres de concourir.

Sur sa page de politique de participation transgenre, USA Powerlifting dit que c’est une organisation sportive avec des règles et des politiques qui sont créées pour fournir des «règles du jeu équitables».

«Les hommes ont naturellement une structure osseuse plus grande, une densité osseuse plus élevée, un tissu conjonctif plus fort et une densité musculaire plus élevée que les femmes», soutient-il. «Ces traits, même avec des niveaux réduits de testostérone, ne disparaissent pas. Alors que le MTF (homme-femme) peut être plus faible et moins musclé qu’auparavant, les avantages biologiques qui leur sont conférés à la naissance restent supérieurs à ceux d’une femme.

En janvier, le représentant du Minnesota, Ilhan Omar, a déclaré que l’interdiction des athlètes transgenres était «illégale» et «discriminatoire».

«Je vous exhorte à reconsidérer cette politique discriminatoire et non scientifique et à suivre l’exemple du Comité international olympique», a déclaré Omar dans une lettre adressée à la directrice exécutive de USA Powerlifting, Priscilla Ribie, et au président Larry Maile.

«Le mythe selon lequel les femmes trans ont un ‘avantage concurrentiel direct’ n’est pas étayé par la science médicale et il continue d’alimenter la peur et la violence contre l’une des communautés les plus à risque au monde», a-t-elle ajouté.