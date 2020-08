USA : la crainte d’une aggravation de la pandémie est grande à l’approche de l’automne

Alors que l’année scolaire approche et que la saison de la grippe se profile à l’horizon, les États-Unis continuent de lutter contre une pandémie de coronavirus qui s’aggrave. Personne ne peut prédire comment la pandémie se déroulera à l’automne, a déclaré aujourd’hui le principal expert en maladies infectieuses du pays. “Je ne sais pas… et personne ne peut savoir ce que l’automne va apporter”, a déclaré aujourd’hui (3 août) le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, lors d’une séance de questions-réponses organisée par le Journal JAMA Network. Au printemps, lorsque le coronavirus ravageait principalement le nord-est, on parlait d’une “seconde vague” à l’automne, a déclaré M. Fauci. Cela supposait que ces chiffres seraient tombés à un niveau de référence… mais ce n’est pas le cas. The Hill: Fauci warns of ‘really bad situation’ if daily coronavirus cases don’t drop to 10K by September | TheHill.https://t.co/wabt7vFFxV via @GoogleNews — Al Sosa (@AlSosa57935569) August 4, 2020 “Vous regardez nos chiffres maintenant… nous sommes en plein milieu de la première vague ici”, a-t-il dit. Ces deux dernières semaines, les États-Unis ont recensé plus de 60 000 cas par jour et la semaine dernière, environ 1 000 décès par jour.

Une situation catastrophique en automne

“Nous devons faire baisser ces chiffres, si nous ne le faisons pas, la situation sera très mauvaise à l’automne”, a déclaré M. Fauci.

C’est parce que lorsque le temps se refroidit, les gens commencent à aller à l’intérieur – où le virus se propage plus facilement – et l’automne marque également le début de la saison de la grippe, a-t-il dit.

Il y a “cinq choses faciles que l’on peut faire pour essayer d’inverser cette courbe de sorte qu’en entrant dans l’automne, nous soyons vraiment au plus bas”, a déclaré M. Fauci. Ces quelques mesures, que nous connaissons par expérience, peuvent contribuer à atténuer les résurgences et à en empêcher de nouvelles, a-t-il ajouté.

Des mesures prisent à la légère

La première est le port obligatoire – et correct – des masques. Des études ont montré que les masques permettent d’éviter la propagation des maladies. Par exemple, une visualisation a montré que sans masque, les gouttelettes provenant de la toux pouvaient parcourir jusqu’à 3,7 mètres, mais que les masques peuvent limiter cette distance, parfois à quelques centimètres, selon un précédent rapport de Live Science.

Le deuxième et le troisième consistent à éviter les foules et à maintenir une distance de 1,8 mètre ou plus entre vous et les autres, a-t-il dit. Le quatrième est de rester loin des bars ou des endroits où les gens se rassemblent et d’assister à des réceptions à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur, a-t-il dit. Le cinquième est de se laver les mains.

S’il est laissé à lui-même, le virus “va continuer à resurgir”, a déclaré M. Fauci. La seule façon de l’arrêter est de prendre de telles contre-mesures, a-t-il ajouté. “Et cela peut être fait. Il n’est pas inévitable” que le virus réapparaisse, a-t-il dit.

Le pays a enregistré plus de 4,6 millions de cas de COVID-19 et 155 124 décès depuis le début de la pandémie, selon le tableau de bord de Johns Hopkins.

