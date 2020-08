US Weather Bureau: Gagner en force: “Isaias” a de nouveau la force des ouragans

“Isaias” se déplace sur certaines parties des Bahamas sous la forme d’un ouragan dimanche. Après cela, il perd d’abord de la force, mais se rafraîchit à nouveau considérablement au-dessus de l’Atlantique. Maintenant, il se déplace à nouveau comme un ouragan vers la côte est des États-Unis.

L’ouragan «Isaias», qui frappe la côte est des États-Unis, a de nouveau été transformé en ouragan. La tempête tropicale a pris de l’ampleur au-dessus de l’Atlantique et entraîne des vents persistants d’environ 120 kilomètres à l’heure, a déclaré le National Hurricane Center. Cela correspond à un ouragan de niveau un, la catégorie la plus basse. L’agence météorologique a averti les habitants des zones touchées par les ondes de tempête, les inondations et les vents dangereusement forts.

Le centre de la tempête devait s’approcher de la côte nord de la Caroline du Sud mardi soir (heure locale), puis toucher la terre dans la Caroline du Nord adjacente dans la matinée, ont déclaré les météorologues. Le système de tempête s’est déplacé vers la côte à environ 26 kilomètres à l’heure lundi soir. L’agence météorologique a averti que “Isaias” pourrait gagner encore plus de puissance avant d’atterrir sur terre. La tempête devrait s’affaiblir sur la Caroline du Nord mardi et se déplacer plus au nord-est près de la côte.

Des vents violents d’ouragan peuvent encore se produire à environ 40 kilomètres du centre de la tempête, comme l’a expliqué l’agence météorologique. Des rafales de vent aussi fortes qu’une tempête tropicale – jusqu’à 118 kilomètres à l’heure – peuvent donc se produire à 200 kilomètres du centre.

“Isaias” a balayé une partie des Bahamas samedi sous la forme d’un ouragan, mais s’est de nouveau affaibli sur le chemin de la côte est de la Floride à une tempête tropicale. La tempête n’avait pas touché la terre en Floride.