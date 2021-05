Uruz, la rune qui montre la voie à suivre

«Le bien-être que j’ai atteint avec les runes, la sagesse aussi. J’ai mûri et me suis réjoui de ma croissance. Chaque mot m’a conduit à de nouveaux mots, chaque acte m’a donné de nouveaux actes et de nouveaux choix. (Óðinn, cité dans Hávamál – Les Paroles du Très-Haut).

Le mot Runa signifie secret, et poétiquement, il peut être traduit par un mystère murmuré. Ce mystère est signalé par d’anciens symboles découverts à l’ère viking, qui dans l’histoire spirituelle et non officielle ont été conçus avant la formation de la Terre, dans la géométrie sacrée des dimensions supérieures, dans des structures archétypales pour le développement de la conscience, comme tout ce qui existe dans le monde matériel dans sa composition atomique la plus élémentaire.

Ainsi, les runes, en plus d’être l’ancien alphabet scandinave, ont été utilisées comme oracle et symboles de guérison, d’expansion des perceptions et de la conscience, guidant le développement du peuple nordique.

La forme traditionnelle qui nous est présentée est la formation de 24 caractères du Vieux Futhark (alphabet), répartis en 3 familles de 8 symboles, qui sont les Aettir, ou 8 symboles de famille en 3 parties. Ces familles fournissent des informations sur le cheminement de la conscience et reflètent la division sociale de l’ancienne société nordique: pourvoyeurs, guerriers et prêtres / rois. Chaque Rune, bien qu’elle ait sa signification indépendante, agit avec son histoire dans l’ensemble, aidant à approfondir le message de l’oracle.

La Rune Uruz

« Changement naturel / Volonté / Révèle le vrai courage / Renouveau et vitalité ». Vindaárr (Deva Layo).

La Rune Uruz est la deuxième rune du 1er Aett du Vieux Futhark, représentant l’archétype du principe glaciaire qui se combine avec le principe ardent de Fehu commenté dans le texte précédent.

Au début de son Voyage, la Conscience reçoit une forme lorsqu’elle décide de descendre dans la matière, et c’est de cette force vitale nourricière et modelante que l’Univers reçoit également sa forme.

Il représente la force, la puissance physique, nos mécanismes de défense, la manière dont nous gérons notre liberté et celle des autres, notre santé, notre vitalité et notre sexualité.

Contrepartie: cela peut aussi être un avertissement de ne pas dominer l’autre, de bien prendre soin de sa santé, de se renforcer intérieurement au lieu de dépendre ou de vampiriser les autres, il nous demande de sortir de l’ignorance et d’affronter le monde avec plus de ténacité, de vigueur et courage.

Mots clés: santé, vitalité, courage, détermination, changement naturel, volonté, excité.