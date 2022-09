Úrsula Corberó rencontre un acteur de La Casa de Papel dans sa nouvelle série

in

NETFLIX

L’actrice qui jouait Tokyo revient sur Netflix pour jouer dans une histoire basée sur des événements réels. C’est tout ce que l’on sait à ce jour sur la fiction avec Quim Guitérrez !

© GettyÚrsula Corberó a un nouveau projet sur Netflix.

Le vol d’argent sans doute marqué un avant et un après dans Netflix. En devenant l’une des séries non anglophones les plus vues de la plateforme, la fiction créée par Álex Pina place les productions espagnoles en tête du service de streaming. En ce sens, ses protagonistes sont devenus de véritables célébrités internationales avec toutes sortes de projets. Oui Ursule Corberochargé de donner vie à tokyoest l’un d’eux.

Alors que sa carrière dans l’industrie du divertissement progresse à pas de géant, Netflix n’est pas prêt de la laisser partir si vite. Par conséquent, bien que son personnage soit mort et n’aura apparemment aucune sorte de retombéesle studio a créé un Nouvelle série parfait pour votre mesure. Ce n’est pas tout! De plus, cela lui permettra de retrouver un acteur avec qui il a partagé des scènes cruciales de l’histoire des braqueurs.

Ce nouveau projet s’intitule Le corps en feu et Il suscite déjà toutes sortes de réactions sur les réseaux sociaux. C’était ce même jeudi lorsque Netflix Espagne expliquait : «Ursule Corbero et Quim Gutiérrez jouera dans la mini-série inspirée d’une histoire vraie pleine de mystère, de violence et de scandales sexuels qui s’est produite à Barcelone en 2017”. De cette manière, il restera dans le genre policier avec une intrigue qui se déroule dans son pays d’origine, bien que présentant un personnage exigeant qui s’éloigne de Tokyo.

De quoi s’agit-il exactement ? Le synopsis officiel publié par Netflix explique : «Mai 2017. Ils trouvent les restes calcinés du policier Pedro à l’intérieur d’une voiture incendiée dans le réservoir de Foix à Barcelone. La découverte suscite rapidement l’intérêt du public, surtout lorsque l’enquête commence à révéler un réseau de relations toxiques, de tromperie, de violence et de scandales sexuels impliquant Pedro et deux collègues policiers : sa compagne Rosa et son ex-petit ami Albert.”.

Ce n’est pas tout! En outre, il a été confirmé que le casting sera complété par les performances de Izak Ferriz et José Manuel Poga. Le dernier d’entre eux était chargé d’interpréter César Gandiaresponsable de la sécurité à la Banque d’Espagne au sein Le vol d’argent. De cette façon, il a partagé de nombreuses scènes avec Corberó, dont un enlèvement et même la mort des deux personnages.

