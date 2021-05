Úrsula Corberó a quitté La Casa de Papel et est maintenant une star d’Hollywood

Il existe de nombreuses séries qui dans leur pays d’origine ne réussissent pas, mais une fois qu’elles entrent sur Netflix, elles deviennent une fureur mondiale, bien que le cas le plus connu soit celui de Le braquage d’argent. Depuis que la plateforme de streaming a acheté les droits d’Antena 3, la chaîne dont elle est issue, les acteurs et ce blockbuster sont devenus un phénomène dans tous les pays du monde.

À tel point que, malgré le fait qu’au cours de ses premières saisons, il semblait ne pas pouvoir s’étendre beaucoup plus, Álex Pina et Netflix ont réussi à Le braquage d’argent atteint cinq saisons. En fait, la cinquième et, apparemment, dernière édition de cette fiction a tous les fans en haleine puisqu’elle est produite depuis 2019.







Le tournage a commencé en décembre 2019, mais la pandémie est arrivée et le réalisateur et la distribution ont dû changer radicalement leurs plans. À tel point que le tournage a été retardé plus que prévu et, par conséquent, Netflix n’a toujours pas de date de sortie officielle pour les prochains chapitres des voleurs les plus redoutés au monde.

Cependant, certains détails ont déjà commencé à fuir. Outre le fait que de nombreux interprètes ont déjà terminé leurs scènes, il y a aussi le fait que Nairobi et Berlin réapparaîtront dans la dernière saison et, à son tour, Rio pourrait être celui qui décevra complètement le groupe du professeur et le fanatiques. Cependant, les données les plus importantes sont que l’un des scénaristes a confirmé que dans deux ans, il pourrait continuer avec Le braquage d’argent.

Le retour de Nairobi est l’un des plus attendus. Photo: (Netflix)



Cependant, dans le cas où la possibilité de réaliser un spin-off de cette série deviendrait une réalité, nombreux sont ses protagonistes qui ne seront pas présents. Par exemple, Álvaro Morte a déjà confirmé qu’il quitte Netflix après cinq ans à sa disposition pour commencer à faire partie d’Amazon Prime Video dans une nouvelle série. Et, qui rejoint également le professeur laissant Le braquage d’argent Ce n’est ni plus ni moins qu’rsula Corberó.

L’actrice, qui a donné vie à Tokyo, a fait partie de la bande tout au long de ses années de diffusion. Et c’est pourquoi, étant membre d’un phénomène mondial tel que cette série, a pointé sa carrière au sommet. Sans aucun doute, son personnage était l’un des plus aimés, mais Il ne fera plus partie de ce drame puisque, désormais, il commence à travailler pour Hollywood.

Est-ce que, en octobre de cette année (il n’y a toujours pas de date officielle), Corberó fera la première Œil de vipère, le nouveau film d’action de la saga GI Joe. Dans ce film, la femme espagnole jouera La Baronesa Anastasia Cisarovna, un rôle qui était auparavant joué par nul autre que Sienna Miller.

De quoi sera fait Snake Eyes?

Le nouveau film d’Úrsula Corberó racontera les origines du personnage avec une formation de ninja et, en plus, il semble que La Baronesa sera le nouveau méchant de cette saga. Selon les bandes dessinées, le rôle de la star de Le braquage d’argent est une riche aristocrate européenne qui s’implique dans des groupes terroristes pour enquêter sur la mort de son frère.