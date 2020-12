Ursid Meteor Shower 2020: Quand, où et comment le voir

Les Ursides produisent une poignée de météores ou d’étoiles filantes toutes les heures, généralement de l’ordre de cinq à 10 par heure. Un ciel presque sans lune signifie une bonne vision, malgré le bas.

La pluie de météores Ursid 2020 culminera pendant la nuit la nuit du 21 au 22 décembre.

Ces dernières années, les météores ont été plus spectaculaires – en 1945 et 1986, par exemple, 50 par heure ont été observés – mais les experts disent que de tels événements sont rares.

Les experts ne s’attendent pas à une explosion en 2020. « Mais les Ursides nous ont déjà surpris », a déclaré l’expert en météorite de la NASA Bill Cooke à 45secondes.fr.

Les météores ursides sembleront rayonner de la constellation Ursa Minor, la Petite Ourse, dans le ciel nordique. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Les Ursides ont un pic net le matin du 22 décembre, ce qui signifie que les observateurs verront beaucoup plus de météores ce jour-là que les jours avant ou après. Regardez le ciel le matin du 22, après minuit et le plus tard possible avant le lever du soleil. Le rayonnement de la pluie de météores, dont les météores sembleront s’envoler, est près du bol de la petite Ourse (Ursa Minor, près du pôle nord céleste), et le radiant montera plus haut dans le ciel dans les heures précédant l’aube.

Les météores sembleront sortir du radiant, mais ils peuvent apparaître partout dans le ciel. Regardez un peu loin du radiant, mais pas trop, pour vous assurer que vous apercevez des météores avec des queues plus longues. Cela dit, les Ursides ne sont pas connus pour laisser des queues spectaculaires dans le ciel.

D’où viennent-ils?

Cette carte orbitale montre le mouvement de la comète 8P / Tuttle à travers le système solaire. (Crédit d’image: NASA / JPL)

Les Ursides sont associées à la comète 8P / Tuttle, découverte en 1790 puis redécouverte par Horace Tuttle en 1858. Elle fait le tour du soleil tous les 14 ans et n’est pas une comète très brillante, en raison de ses nombreux voyages autour du soleil .

Les Ursides se produisent lorsque la Terre traverse la traînée de poussière et de débris laissée le long de l’orbite de la comète.

La douche elle-même a été enregistrée pour la première fois en Angleterre en 1900, et également repérée en Allemagne dans les décennies suivantes.

Les étoiles filantes sont plus officiellement appelées météores. Avant qu’ils n’atteignent l’atmosphère terrestre, ils sont appelés météoroïdes. Les météores qui atteignent le sol sont appelés météorites, bien qu’il soit très rare que les débris qui composent les pluies de météores descendent sans brûler totalement dans l’atmosphère, car ces morceaux sont si petits.

Comment obtenir la meilleure vue

Vous n’avez besoin que de vos yeux pour voir les pluies de météores; en fait, les jumelles et les télescopes sont une mauvaise idée, car ils rétrécissent votre champ de vision. Trouvez un endroit aussi éloigné que possible des lumières, d’autant plus que les Ursides sont faibles. (Bien que cette année, la pleine lune ne permettra pas nécessairement à vos yeux de s’ajuster complètement.) Soutenez-vous pour faire face à Ursa Minor, et habillez-vous chaudement s’il fait froid. Vous obtiendrez de meilleurs résultats après avoir donné à vos yeux environ 20 à 30 minutes pour s’adapter à l’obscurité.

