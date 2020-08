Upstate: premiers détails de la comédie Ryan Reynolds et John August pour Netflix

Le film réunira les deux 13 ans après avoir travaillé ensemble sur The Nines (2007)

Peut-être que le nom de John August Il ne vous dit rien, et il est possible qu’il le soit, puisqu’il n’a eu qu’un seul film en tant que réalisateur, bien qu’il ait écrit les scénarios de grandes productions telles que Big Fish, Charlie et la chocolaterie ou le récent Aladdin. John August et Ryan Reynolds ont travaillé ensemble en 2007 sur un projet: Les Neuf, et 13 ans plus tard, ils rejoignent Upstate, une comédie qui sera diffusée exclusivement sur Netflix et dont aujourd’hui nous avons connu ses premiers détails techniques.

Il est surprenant que le cinéaste ait décidé d’avoir Ryan Reynolds pour son deuxième long métrage en tant que réalisateur, même s’il est évident que l’acteur qui donne vie à Dead Pool est dans l’un de ses meilleurs moments, et quoi de mieux que son nom pour que Upstate avoir du succès. Date limite prévoit que les deux seront des producteurs exécutifs, bien que August écrira également le scénario de cette comédie, terre dans laquelle il a beaucoup d’expérience et dans laquelle il évolue comme à la maison.

On ne sait pas sur quoi portera l’histoire; on ne sait pas non plus quels acteurs, à part le sien Ryan Reynolds, ils seraient dans le casting du film. Oui, comme Upstate est dans une phase de production précoce, probablement jusqu’à fin 2021 ou début 2022 ne voyons pas le résultat de cette union. Pendant, sur Netflix, nous pouvons voir le dernier film mettant en vedette l’interprète, 6 à l’ombre, qui est devenue l’une des bandes originales les plus réussies de la plate-forme à ce jour.

