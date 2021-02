UPDATE 1-Biden dit qu’il fera une annonce sur l’Arabie saoudite lundi

Le président Joe Biden a déclaré samedi que son administration ferait une annonce sur l’Arabie saoudite lundi, à la suite d’un rapport des services de renseignement américains selon lequel le prince héritier Mohammed ben Salmane avait approuvé le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi.

L’administration Biden a fait face à certaines critiques, notamment un éditorial du Washington Post, selon lesquelles le président aurait dû être plus sévère envers le prince héritier, qui n’a pas été sanctionné bien qu’il ait été blâmé pour avoir approuvé le meurtre de Khashoggi. Interrogé sur la punition du prince héritier, le dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, également connu sous le nom de MbS, Biden a déclaré: « Il y aura une annonce lundi sur ce que nous allons faire avec l’Arabie saoudite en général. »

Biden n’a pas fourni de détails. Khashoggi, un résident américain qui a écrit des colonnes d’opinion pour le Washington Post critiquant la politique de MbS, a été tué et démembré par une équipe d’agents liés au prince dans le consulat du royaume à Istanbul en octobre 2018.

Le gouvernement saoudien, qui a nié toute implication du prince héritier, a publié vendredi une déclaration rejetant les conclusions du rapport américain et répétant ses déclarations précédentes selon lesquelles le meurtre de Khashoggi était un crime odieux commis par un groupe de voyous. Parmi les mesures punitives prises vendredi par les États-Unis figuraient l’imposition d’une interdiction de visa à certains Saoudiens soupçonnés d’être impliqués dans le meurtre de Khashoggi et des sanctions contre d’autres, y compris un ancien chef adjoint du renseignement, qui gèleraient leurs avoirs américains et interdiraient généralement aux Américains de négocier avec eux.

