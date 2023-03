« Unstable », aurez-vous la saison 2 sur Netflix ?

La première saison de « Instable» (« Unstable » dans sa langue d’origine), Comédie Netflix mettant en vedette Rob Lowe et son fils John Owen Lowe, il n’est sorti que le 30 mars 2023, mais les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming demandent déjà un deuxième opus.

Sian Clifford, Aaron Branch, Rachel Marsh, Emma Ferreira, Fred Armisen, Tom Allen, JT Parr, Frank Gallegos et Brie Elay complètent le casting de la série produite par Lowe et Victor Fresco.

« Instable” raconte l’histoire d’un génie de la biotechnologie excentrique et narcissique qui tente de se remettre de la perte de sa femme avec l’aide de son fils timide, qui cherche à sortir de l’ombre de son père et à sauver l’entreprise familiale. Ensuite, y aura t’il une saison 2 ?

« INSTABLE », AURAS-TU UNE AUTRE SAISON ?

Même si Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la comédiele dernier chapitre du premier opus ouvre la voie à une nouvelle fournée d’épisodes, où les excentricités d’Ellis Dragon et la progression de Jackson se poursuivent.

À la fin de la première saison de « Unstable », une réunion du conseil met Ellis en danger. Alors qu’une découverte surprenante force Jackson à agir pour sauver l’entreprise et son père du désastre.

Père et fils parviennent à résoudre leurs conflits familiaux, découvrent le véritable ennemi dans l’entreprise et empêchent le conseil d’administration de voter la destitution d’Ellis. Cependant, ils doivent encore faire face à d’autres problèmes, dont l’acte de vandalisme commis par le personnage de Rob Lowe.

De plus, Jackson et Luna acceptent enfin leurs sentiments. Cette relation fonctionnera-t-elle ou la même chose se produira-t-elle avec Ruby ? Le conseil d’administration tentera-t-il une fois de plus de se débarrasser d’Ellis ? Que va-t-il arriver à Anna ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles une deuxième saison pourrait répondre.

Pour l’instant, Il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui prend généralement au moins quatre semaines pour évaluer la réaction du public et, sur la base de ces chiffres, décider de renouveler ou d’annuler une série.

Que va-t-il arriver à Ellis Dragon (Rob Lowe) dans la saison 2 de « Unstable » ? (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « INSTABLE » ?

« Unstable » est disponible sur Netflix à partir du 30 mars 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.