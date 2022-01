Unreal Engine 5: Fan donne à Regina de Dino Crisis un nouveau look impressionnant

Crise des dinosaurestu le sais encore ? C’était un peu comme Resident Evil 2 sur PS1, mais avec des dinosaures au lieu de zombies. Les fans attendent avec impatience un remake, une suite ou quelque chose de similaire. Parce que quelque chose comme ça ne veut tout simplement pas arriver, ce fan et artiste le crée simplement lui-même et conçoit au moins le personnage principal Regina avec l’aide d’Unreal Engine 5.

Voici à quoi ressemblerait le personnage principal de Dino Crisis, Regina, dans Unreal Engine 5

Voilà de quoi il s’agit : « Dino Crise » jouit d’un statut culte parmi les fans et une place éternelle dans le cœur de nombreux propriétaires de PS1. Le jeu Capcom a pris la formule « Resident Evil » et a combiné cela Gameplay d’horreur de survie avec massive L’ambiance de Jurassic Park. Le classique est terminé et de nombreux fans attendent un retour depuis longtemps.

Cela devrait également Artiste 3D Mike Wilson appartiennent. Il a le Personnage principal Regina de Dino Crisis à savoir choisi pour lui donner un nouveau look contemporain. C’est-à-dire qu’il a dans le Moteur irréel 5 complet créer un nouveau modèle de personnage et le résultat est vraiment impressionnant : ce qui est sorti est assez impressionnant et constitue donc un ajout intéressant au portfolio de l’artiste.

Il indique clairement et sans équivoque sur YouTube et ArtStation qu’il s’agit d’un projet privé et juste une étude de conception personnelle actes. Cela n’a absolument rien à voir avec un remake officiel, une nouvelle édition, une suite ou autre, malheureusement nous devons vous décevoir. Mais c’est toujours cool, bien sûr.

Vous pouvez regarder une vidéo ici :

Les écrits sur sa page ArtStation Concepteur de personnages, développeur de jeux et artiste 3D Mike Wilson, il a d’abord joué « Dino Crisis » à l’âge de dix ans. Il n’est donc pas étonnant que le titre lui ait laissé une impression durable. C’est pourquoi il a essayé de donner à Regina un look moderne et de montrer à quoi cela pourrait ressembler aujourd’hui. Bien sûr, sans prétendre être une approximation précise à cent pour cent du modèle original de l’ère PS1.

Comment aimez-vous le modèle de personnage? Voulez-vous aussi un remake de « Dino Crisis » ? Faites le nous savoir dans les commentaires.