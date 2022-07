Unrailed et Lawn Mowing Simulator sont deux nouveaux jeux gratuits disponibles sur Epic Games Store

L’offre gratuite hebdomadaire sur Epic Games Store a déjà été modifiée. Lawn Mowing Simulator peut être ajouté gratuitement à votre collection jusqu’en août.

Comme son nom l’indique, Lawn Mowing Simulator vous oblige à utiliser une large gamme de tondeuses à gazon tout en produisant des œuvres d’art authentiques à différents niveaux. De plus, il vous invite à démarrer votre entreprise d’horticulture dans la campagne britannique en plus de l’expérience de coupe.

Après le 4 août, Unrailed, un jeu simple et agréable idéal pour jouer à plusieurs, remplacera Lawn Mowing Simulator. Non raillé ! est un jeu multijoueur collaboratif qui encourage les joueurs à construire des voies ferrées avec peu d’équipement de construction dans des paysages illimités créés de manière dynamique.

Unrailed est un jeu de construction de trains avec des environnements complètement aléatoires et des graphismes cubiques pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le titre. Quiconque cherche un jeu à jouer avec son groupe coopératif devrait l’essayer car il prend en charge à la fois la coopération locale et Internet.

Lors de sa première sortie en 2020, Unrailed a reçu un mélange de critiques de la part des critiques, mais les commentaires des utilisateurs ont été beaucoup plus favorables. Les fans sont invités à l’essayer et à se forger leur propre opinion sans investir d’argent, car il sera gratuit via Epic Games Store à partir de la semaine prochaine.

Bien que ce type de jeu de simulation soit sans aucun doute spécialisé, il a ses partisans. Les personnes intéressées peuvent désormais y jouer gratuitement sans avoir à payer d’abonnement ou quelque chose comme ça. Le lanceur Epic Games Store doit uniquement être téléchargé.

Les fans devraient avoir beaucoup plus de jeux gratuits à regarder chaque semaine puisque la promotion des jeux gratuits Epic Games Store se poursuivra jusqu’en 2022.

Bien que Epic Games Store puisse recommencer à proposer deux jeux gratuits à la fois, pour le moment, les fans peuvent compter sur au moins un jeu gratuit par semaine.