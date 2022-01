Universal Studios révèle la date d’ouverture de son nouveau parc à thème Epic Universe

Le nouveau parc à thème Universal Orlando Resort, Univers épique, a finalement confirmé quand son ouverture aura lieu. Présenté en août 2019, il a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19, qui a suspendu sa construction pendant près d’un an. Maintenant, il est confirmé qu’il sera ouvert au public pour la saison estivale 2025.

L’annonce a été faite par le PDG de NBCUniversal, Jeff Shellqui a souligné le travail acharné qui a été fait pour faire avancer le projet et la bonne structure que le site aura une fois terminé.

« Epic va de l’avant à toute vapeur. J’y étais il y a quelques semaines et la construction avance très bien. Nous nous attendons à ce que ce parc ouvre en 2025, et juste à temps pour l’été 2025. Nous reviendrons vers vous et tout le monde lorsque nous aurons plus de détails sur la date », a déclaré Shell.

Même la pause de ce projet, Universal ne s’est pas arrêté dans l’élaboration d’attractions pour le public. En 2021, l’entreprise a ouvert plusieurs attractions pour d’autres de ses parcs à thème, dont le populaire VelociCoaster à l’Orlando Resort, une montagne russe de »La vie secrète des animaux de compagnie » à Universal Studios Hollywood, et l’un de ceux qui a fait le plus de bruit et qui fait le fantasme de tous les fans de Mario : le monde super nintendo dans Universal Studios Japon. Suite au succès dans le grand parc N, Epic Universe aura également une extension des personnages de Super Mario.

Avant la pandémie et les retards qui ont suivi, la rumeur disait que le parc ouvrirait en 2023. Ce sera le quatrième parc à thème d’Universal Orlando Resort, après Universal Studios Florida, Islands of Adventure et Volcano Bay. Bien que seul Super Nintendo World ait été confirmé, il comportera également des domaines basés sur des brevets d’entreprise, tels que les monstres classiques emblématiques d’Universal de la franchise Nintendo. »Comment entraîner son dragon » et une zone supplémentaire de »Harry Potter » sur le thème du spin-off de »Animaux Fantastiques ».