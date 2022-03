Universal Studios Hollywood aura une section de Super Mario World

Universal Studios Elle vient d’annoncer que l’un des parcs d’attractions qui a le plus attiré l’attention ces dernières années viendra aux États-Unis. Le parc monde super nintendo lancée l’année dernière en Universal Studios Japonseront amenés du pays japonais pour être placés dans le Studios universels d’Hollywoodqui ouvrira une section de » Super Mario World » en 2023.

Le parc à thème Mario, a transporté tous les fans au Royaume Champignon, donnant aux visiteurs la possibilité d’écraser des Goombas, de collecter des pièces et d’utiliser les tubes verts classiques dans lesquels Mario entre pour se transporter. Bien sûr, il existe également des magasins où vous pouvez obtenir des produits Nintendo exclusifs et des restaurants où vous pouvez manger des champignons rouges et du riz en forme d’étoile.

Après de multiples retards causés par la pandémie, » Super Mario World » a ouvert ses portes à Universal Studios Japan avec des critiques élogieuses et un succès commercial. Ce n’est pas vraiment une surprise, étant donné que Super Mario est l’une des franchises de jeux vidéo les plus emblématiques au monde, faisant partie intégrante de la culture du jeu vidéo depuis plusieurs générations au cours de plus de quatre décennies.

Même ainsi, il est prévu de continuer à étendre le parc à d’autres franchises Nintendo, car Universal Studios Japan travaille déjà à l’agrandissement du parc sur le thème du personnage. « Donkey Kong » d’ici 2024, nous pouvons donc nous attendre à ce que cette pratique soit reproduite dans le prochain parc Super Mario World à Hollywood.

Mario est apparu pour la première fois dans le jeu d’arcade » Donkey Kong » en 1981, alors qu’il portait encore le nom de » Jumpman » en raison de ses incroyables capacités de saut. Le plombier italien aurait son nom définitif dans le jeu de 1983, »Mario Bros. ».

La franchise »Super Mario » débutera officiellement en 1985 avec le jeu »Super Mario Bros. » définissant le genre de plate-forme 2D et étant une icône de l’industrie du jeu vidéo, puisqu’il est devenu un phénomène de plusieurs millions de dollars avec des dizaines de jeux sortis sur chaque nouvelle console Nintendo.