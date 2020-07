Universal signe un accord avec AMC qui pourrait changer l’industrie: vos films ne passeront que 17 jours au cinéma avant de passer à la VOD

L’industrie cinématographique, et plus particulièrement ce qui concerne les domaines de distribution et expositionPendant des années, elle a résisté à un changement anticipé par beaucoup, mais qui ne s’est à aucun moment concrétisé. Maintenant, la pandémie de coronavirus pourrait être le catalyseur pour changer définitivement le statu quo.

Fin avril dernier, COVID-19 en plein essor, avec des théâtres fermés et des populations entières confinées, le Wall Street Journal a rapporté que Universal Pictures “ Trolls 2: World Tour ” avait levé pendant trois semaines en VOD une somme plus importante que les «Trolls» originaux amassés en cinq mois dans les théâtres. Certaines données qui ont incité l’étude à envisager la possibilité de commencer à faire des premières simultanées en ligne et en personne dans un futur proche.

Face à cette idée, la chaîne AMC a menacé d’exclure toute entreprise qui enfreindrait les pratiques habituelles des expositions de ses salles, mais moins de trois mois plus tard, on assiste à une tournure inattendue des événements: la plus grande chaîne d’exposition aux États-Unis a signé un accord avec Universal Pictures qui va radicalement changer la vitrine d’exposition dans plusieurs années. cinémas traditionnels.

De 90 jours en salles à seulement 17 jours

Jusqu’au moment, les cinémas devaient projeter un long métrage pendant au moins 90 jours avant de passer aux plateformes de vidéo à la demande. Suite à l’accord susmentionné, les titres des fonctionnalités Universal et Focus comme cela ne prendra que 17 jours —C’est-à-dire trois week-ends – dans les salles avant d’atterrir sur le marché du streaming. Pour le moment, la manière dont cela affectera la distribution internationale reste inconnue.

Le président d’Universal Filmed Entertainment Group, Donna Langley, a commenté l’accord dans une déclaration:

“L’expérience cinématographique reste la pierre angulaire de notre activité. L’accord que nous avons conclu avec AMC est motivé par notre volonté collective d’assurer un avenir prospère à l’écosystème de la distribution cinématographique et de répondre de manière optimale aux demandes des consommateurs. et flexible “.

A cela, le vice-président d’Universal, Peter Levinsohn, a ajouté ce qui suit:

«L’engagement d’Universal en faveur de l’innovation dans la façon dont nous fournissons notre contenu au public est ce que nos artistes, pairs et actionnaires attendent de nous, et nous sommes ravis de l’opportunité de stimuler la croissance de notre entreprise en tant que nouveau Nous sommes reconnaissants à AMC pour sa collaboration et pour le leadership dont elle a fait preuve en travaillant avec nous pour parvenir à cet accord historique. “.

Le président exécutif de la chaîne AMC, Adam AronIl a également parlé de l’accord avec le même enthousiasme que ses collaborateurs Universal:

«AMC adopte avec enthousiasme ce nouveau modèle industriel car il participe à l’ensemble de l’économie de cette nouvelle structure et parce que la vidéo à la demande Premium crée un potentiel supplémentaire pour accroître la rentabilité des studios de cinéma, ce qui devrait se traduire par créer plus de films pour les salles de cinéma. Cet accord pluriannuel préserve l’exclusivité des projections de films pendant au moins les trois premiers week-ends d’une sortie en salle, période pendant laquelle la grande majorité des recettes provenant de un film dans les salles. “

Des temps nouveaux s’annoncent pour l’exposition cinématographique. Maintenant nous devons attendre de voir comment les autres grands et petits studios s’adaptent à cette «nouvelle norme», et comment elle affecte l’industrie étrangère sur le territoire nord-américain.

