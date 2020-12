Universal Pictures présente le premier trailer de Nobody

La première bande-annonce de Nobody nous montre comment l’avocat d’Albuquerque Jimmy McGill se métamorphose en John Wick.

Bob Odenkirk est un comédien, scénariste, réalisateur et producteur américain, surtout connu pour son personnage de Saul Goodman dans Breaking Bad. Pour cette raison, le voir distribuer le remorquage de Keanu Reeves en premier lieu est un peu choquant. Mais il faut reconnaître qu’après avoir vu le premier Personne ne remorque, ce n’est pas tout à fait invraisemblable pour moi. Au moins j’ai déjà eu envie de voir son nouveau film.

Comment pourrait-il en être moins, l’acteur s’est bien préparé pour cette production d’Universal Pictures. En fait, comme il le commente lui-même, il est humoriste et scénariste depuis 25 ans et n’a pratiquement pas fait d’exercice pendant cette période. Ainsi, il a passé des centaines d’heures à s’entraîner au gymnase et à pratiquer les différentes chorégraphies, pour être à son meilleur.

La comparaison avec John Wick vient du fait que le livret Nobody’s est signé par Derek Kolstad, qui a été chargé de nous raconter l’histoire du personnage joué par Keanu Reeves. Cela, et que le film compte de nombreux membres de la même équipe qui a tourné la trilogie du tueur à gages également connu sous le nom de Baba Yaga.

L’argument est assez simple. Un homme normal intervient pour sauver une femme harcelée par un groupe d’hommes. Le problème est que ce faisant, il devient la cible d’un baron de la drogue vengeur.

Personne n’est dirigé par Ilya Naishuller et aux côtés de Bob Odenkirk, nous avons également Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Gage Munroe, Humberly González, Paisley Cadorath et RZA. Sa première au moins dans les salles aux États-Unis aura lieu le 26 février. Espérons que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour en profiter dans ces régions.

Allons-y!