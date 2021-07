Universal Orlando poursuivi en justice après que l’acteur du personnage ait fait clignoter le symbole de suprématie blanche

L’une des meilleures choses à propos de la visite des parcs d’attractions, ce sont tous les acteurs déguisés en personnages, dont beaucoup sont issus de notre enfance ou des films que nos enfants regardent. Malheureusement, les familles ne s’attendent pas à ce que ces acteurs soient des suprémacistes blancs.

En 2019, Richard et Tiffiney Zinger se sont rendus au Loew’s Wild Pacific Resort à Universal Orlando et ont approché un acteur déguisé en Gru de « Despicable Me ». Alors que l’acteur posait sa main sur l’épaule de la fille de Tiffiney et qu’elle allait prendre une photo, l’acteur a fait clignoter un signe « OK » avec sa main.

Le symbole « OK » est un symbole de haine associé à la suprématie blanche ou au « pouvoir blanc » et consiste à joindre votre pouce et votre index et à laisser votre majeur, votre annulaire et votre petit doigt vers le haut.

Ce n’est pas la première fois que cet acteur en particulier fait clignoter le symbole « OK » ; à deux reprises, des acteurs costumés du parc ont été invités à prendre une photo alors qu’ils étaient habillés en Gru et ont utilisé le symbole de la haine.

Aujourd’hui, Universal est poursuivi par deux familles distinctes dans le cadre d’un procès pour droits civils.

Une action en justice pour les droits civils a été déposée au nom de deux filles, âgées de 5 et 6 ans à l’époque, devant la Ninth Judicial Circuit Court du comté d’Orange, le 23 juin.

Le procès mentionne que ces cas se sont produits en mars et février 2019. Alors qu’Universal a prétendu avoir licencié cet acteur, ils n’ont jamais révélé leur nom au public.

La famille Zinger et une autre famille anonyme affirment que leurs enfants ont souffert « d’angoisse mentale, de perte de dignité, d’humiliation, d’embarras et d’autres troubles émotionnels » en raison des incidents.

Le procès prétend également qu’Universal Orlando a violé la loi sur les droits civils de la Floride de 1992, de sorte que les familles demandent plus de 30 000 € de dommages et intérêts.

Quand le geste de la main « OK » est-il devenu un symbole de la suprématie blanche ?

Il n’a pas une histoire très riche ou très impressionnante ; en fait, c’est un peu embarrassant.

En 2017, cela a commencé comme un canular. Certains utilisateurs anonymes de 4Chan, un forum de discussion en ligne anonyme et sans restriction, ont commencé ce qu’ils ont appelé « l’opération O-KKK » pour voir s’ils pouvaient tromper le monde entier – et en particulier, les libéraux et les médias grand public – en leur faisant croire que le geste anodin était en fait un symbole clandestin du pouvoir blanc.

Ce à quoi ils ne s’attendaient pas, cependant, c’était que l’autre côté le prenne au sérieux.

Peu de temps après la création de la propagande, les néo-nazis, les Ku Klux Klansmen et d’autres nationalistes blancs ont commencé à utiliser le geste en public pour signaler leur présence et repérer les sympathisants et les recrues potentiels.

Au lieu de voir le signe de la main comme les lettres « O » et « K », ils les ont vus comme « W » avec le majeur, l’annulaire et l’auriculaire, et « P » avec l’index et le pouce. « WP » pour « pouvoir blanc ».

Selon l’Anti-Defamation League, le geste a migré au-delà de la culture ironique du trolling pour devenir une « expression sincère de la suprématie blanche », après Brenton Tarrant, le suprémaciste blanc accusé d’avoir tué 50 personnes lors de fusillades de masse consécutives dans deux mosquées. à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en mars 2019, a souri et a fait clignoter la pancarte aux journalistes lors d’une audience sur son affaire.

C’est horrible que le signe « OK » soit devenu un symbole de la suprématie blanche, surtout quand c’est juste un symbole populaire partout ailleurs en dehors de cela.

C’est un emoji sur iPhone. C’est une célébration courante au basket-ball quand quelqu’un fait un 3 points. C’était un mème populaire où l’on faisait signe de la main et incitait les gens à le regarder en disant « gottem ». Cela signifie aussi simplement OK et représente la lettre « F » dans la langue des signes américaine.

Il y a des efforts sur Internet pour récupérer le geste de la main comme un mème ou une simple connotation positive, mais l’alt-right s’en est fortement emparé. L’apparition la plus récente du geste de la main est apparue lors des émeutes de Capitol Hill en janvier.

Le contexte est ce qui compte le plus ici.

Il est très évident que cet acteur de Gru essayait de faire en sorte que le symbole de la main représente la suprématie blanche. Vous ne posez pas avec quelqu’un et essayez d’utiliser discrètement le symbole ; c’est censé être évident.

Et il est particulièrement intimidant que dans au moins un cas, le geste ait été utilisé lors de la pose avec un enfant de couleur.

Quant à savoir si le personnage Gru est associé ou non à des théories et croyances alt-right, eh bien, il existe peut-être un autre babillard 4Chan qui idolâtre Gru comme une sorte de figure néo-nazie.

En fin de compte, l’acteur méritait d’être licencié, mais le fait que ces familles aient ou non un procès contre le parc à thème dépasse mon niveau de rémunération.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et les relations.