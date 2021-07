Universal Movies sera diffusé exclusivement sur Peacock après avoir quitté les cinémas

Le monde du streaming vient de subir un autre bouleversement majeur. Universal a annoncé un nouvel accord avec Peacock, le service de streaming lancé par NBCUniversal l’année dernière. En vertu de l’accord, les films nouvellement sortis, à partir de 2022, seront diffusés exclusivement sur le service au plus tard quatre mois après leur première mise à disposition dans les salles. Cela signifie que ceux qui souhaitent diffuser des films comme Jurassic World : Dominion ou alors Minions : L’Ascension de Gru au plus tôt devra être abonné à Peacock.

Universal Filmed Entertainment Group (UFEG) a un accord avec HBO qui expire à la fin de cette année. Cela a ouvert la voie à l’accord de streaming Peacock. Les droits cinématographiques ont tendance à passer par une série longue et compliquée de différentes fenêtres de paiement. Dans ce cas, les films Universal iront désormais à Peacock sous la fenêtre de télévision partenaire payante. Il s’agit généralement de 120 jours après la première sortie en salles d’un film. Chaque film sera ensuite diffusé sur Peacock pendant une période exclusive de quatre mois. Il sera suivi des quatre derniers mois d’une période traditionnelle de paiement unique de 18 mois. Ces dix mois intermédiaires verront le film sous licence ailleurs, que ce soit via des réseaux câblés ou d’autres partenaires de streaming. Matt Strauss, président de Direct-to-Consumer and International chez NBCUniversal, a déclaré ceci dans un communiqué.

« Depuis le lancement de Peacock il y a tout juste un an, nous avons vu un nombre incroyable de téléspectateurs de films et continuons d’élargir notre catalogue avec une gamme de films pour chaque fan et chaque occasion. Universal Filmed Entertainment Group a été un partenaire fantastique et nous sommes ravis non seulement d’apporter leur incroyable liste de films à succès et de franchises bien-aimées à Peacock dans la fenêtre de premier paiement, mais fournit également un flux constant de films frais et originaux exclusivement pour les clients de Peacock tout au long de l’année. »

Auparavant, avant que 2020 ne bouleverse l’industrie du cinéma, les studios disposaient d’une sortie théâtrale exclusive de près de trois mois. Ensuite, il y aurait une sortie sur support physique et les locations numériques autorisées, suivies d’une sortie en streaming. Mais les fenêtres de cinéma exclusives ont considérablement diminué à la suite de la pandémie. Maintenant, Hollywood est vraiment passé à un avenir axé sur le streaming. Ce dernier accord en est une preuve supplémentaire. Peter Levinsohn, vice-président et directeur de la distribution de l’UFEG, a déclaré ceci.

« Ce nouvel accord dynamique Pay-One démontre l’engagement continu de l’UFEG à construire un écosystème cinématographique qui permet aux cinéastes et aux artistes d’atteindre le public le plus large possible, célèbre et renforce l’expérience théâtrale et, surtout, permet aux fans de découvrir les films qu’ils aiment sur Nous sommes ravis de devenir le premier partenaire Pay-One de Peacock tandis que la plate-forme continue d’organiser et de créer une vaste bibliothèque de films qui ravira sa base d’abonnés en croissance rapide. «

Ce n’est que le dernier d’une série sans fin d’offres importantes axées sur le streaming. Discovery se prépare à fusionner avec WarnerMedia. Disney a acheté la plupart des actifs médiatiques de Fox il y a plusieurs années. Amazon rachète MGM pour plus de 8 milliards de dollars. Les services de streaming ont besoin de contenu premium pour garder les abonnés. Et cela coûte cher, d’autant plus que les grands films et émissions de télévision deviennent plus difficiles à trouver car ils sont bloqués dans des offres exclusives. En fin de compte, HBO est perdant ici car ils ont les droits à paiement unique sur les films d’Universal depuis 2005. Cela signifie moins de gros films pour HBO Max à long terme.

À part Monde Jurassique 3 et Minions 2, l’ardoise d’Universal l’année prochaine est empilée. Le suivi de Jordan Peele à Nous, un nouveau Chat Botté film et Halloween se termine, entre autres. Désormais, les abonnés de Peacock en bénéficieront. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Deadline.

Sujets : Paon, Streaming