Universal Monsters Crossover Dark Army jugé trop cher, mais Paul Feig veut le faire quand même

Chaque fois que quelqu’un pense à un univers cinématographique, le premier exemple qui me vient à l’esprit est le MCU. Mais les studios Universal réalisaient des films croisés épiques tout au long des années 1940, avec des titres tels que Maison de Frankenstein et Maison de Dracula montrant leur liste d’icônes de monstres qui s’affrontent sur grand écran. Maintenant, le cinéaste Paul Feig envisage de ressusciter ce genre de films de monstres mashup avec Armée sombre, qui devrait présenter des monstres universels classiques et de nouveaux. Dans une interview avec Collider, Feig a affirmé son engagement à faire le film, même si le projet sera très coûteux.

« Oh, Armée sombre. J’aime tellement ce projet. Je pense que le studio pense que c’est peut-être un peu trop cher. Dieu en tant que témoin, je vais faire ce film. Je suis tellement obsédé par la réalisation de ce film. L’une des nombreuses raisons pour lesquelles j’ai été attiré par ce Netflix actuel [movie] c’est qu’il y a beaucoup de choses que je peux travailler dedans, en ce qui concerne les effets et tout ça, que je peux apporter à Dark Army. J’aime cela. C’est l’une de mes choses préférées que j’ai jamais écrites. C’est l’un de mes personnages principaux préférés que j’ai jamais imaginé. Donc, les doigts croisés, nous y arriverons un jour. «

Avant que CGI moderne ne permette aux super-héros d’apparaître enfin sur grand écran dans toute leur gloire, des personnages comme Universal’s Dracula, Frankenstein’s Monster, the Wolfman et the Mummy étaient les choses les plus proches des êtres superpuissants que le public pouvait voir. Dans une interview précédente, Paul Feig avait exprimé son amour pour les films d’horreur de monstres à l’ancienne et son désir de suivre leurs traces avec Armée sombre.

« Je suis un méga-fan de ces vieux films d’horreur [directed by James Whale]. Je les appelle plus des films de monstres que des films d’horreur, très franchement. Les films d’horreur représentent pour moi maintenant slasher et ce genre de choses, que je n’aime pas du tout. J’ai adoré ces vieux films comme Frankenstein. La mariée de Frankenstein est probablement l’un des plus grands films de tous les temps. J’aime tellement ce film, et il y a des éléments de ce film que j’utilise dans ce nouveau film Dark Army. «

Mais je veux vraiment faire une version moderne de James Whale-ish d’un film monstre qui parle de ces personnages. Ce que j’aime chez les monstres, c’est qu’ils sont des outsiders, c’est juste la version la plus extrême des outsiders. Frankenstein est l’un des personnages les plus sympathiques à avoir jamais été mis à l’écran, même s’il fait des choses terribles. Il cherche juste l’acceptation et l’amour. Si vous lisez le livre de Mary Shelley, c’est un esprit pur qui devient méchant parce qu’il se fait chier constamment. Tout le monde ne peut tout simplement pas dépasser son apparence, et cela le rend meurtrier. «

Outre les projets de Feig, Universal avait ses propres ambitions de créer le prochain univers cinématographique à succès avec la franchise malheureuse « Dark Universe », qui comprenait des films comme Dracula Untold et Tom Cruise’s La momie film. L’univers sombre a été discrètement retiré après que les films n’ont pas réussi à enflammer l’imagination du public. Il reste maintenant à voir si l’enthousiasme de Feig sera suffisant pour influencer le studio pour avoir un autre coup à un Universal Monsters interconnecté. Cette nouvelle vient de Collider.

