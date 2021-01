Universal Monsters: 5 films essentiels pour tous les fans d’horreur

En 2008, on ne pouvait pas imaginer que « Hombre de Hierro« Serait chargé de démarrer tout un univers cinématographique autour des personnages de Marvel Comics, qui deviendra l’un des phénomènes culturels les plus importants de la décennie.

Cependant, il y a des décennies, il y avait un autre univers narratif dans le cinéma. C’était déroutant, chaotique, ses personnages sont apparus à des époques différentes sans explication ni raison, mais la présence constante d’acteurs et de réalisateurs clés lui a permis d’être le premier univers partagé dans le cinéma: nous parlons des films classiques de « Monstres universels».

Images universelles s’aventurerait dans le genre de l’horreur au début des années 1920, même si ce ne serait que dans les années 1930 que ces «interconnexions» rustiques dans ses films commenceraient. Il convient de préciser que ceux-ci ne conduisent pas à un grand schéma similaire à celui de Studios Marvel, servant davantage de «fan-service».

Ces bandes restent dans l’esprit collectif des cinéphiles du monde entier grâce aux efforts de la société de production pour continuer à générer des objets de collection sur leurs personnages, et avec l’arrivée gratuite récente de certaines de ces bandes sur YouTube, il convient de se souvenir de certaines de leurs de meilleures livraisons.

1.- Dracula (1931)

Après le succès suscité par « Le Bossu de Notre Dame« En 1923, Universel choisirait de lancer officiellement sa nouvelle franchise avec une adaptation de l’œuvre monumentale de Bram Stoker. Acteur roumain Bela Lugosi deviendrait célèbre pour son interprétation particulière, qu’il aurait déjà interprétée au théâtre.

Les cadres ne seraient pas aussi sûrs de son embauche que lorsque l’acteur a accepté d’apparaître sur la bande pour la modique somme de 3 500 €. Sora dit que le visage de l’acteur est devenu l’une des icônes les plus reconnaissables de l’histoire du cinéma.

2.- L’Homme invisible (1933)

Bande basée sur le livre de HG Wells dans laquelle Claude pleut agit sous la direction de James baleine, présentant des effets visuels comme jamais vus grâce aux efforts de John P. Fulton, Frank D. Williams et John J. Mescall.

Le docteur Jack Griffin C’est un scientifique qui a découvert le secret de l’invisibilité, bien qu’il ne puisse trouver un moyen de l’inverser, devenant fou de l’impossibilité de revenir à sa forme naturelle. Le film engendrerait un certain nombre de suites, dont une dans laquelle son petit-fils deviendrait un agent combattant les nazis.

3.- La Momie (1932)

La bande n’est pas une adaptation d’un roman est spécifique, bien que les écrivains John I. Balderston, Nina Wilcox Putman et Richard Schayer ils auraient été inspirés par l’ouverture du tombeau du roi Toutankhamon en 1922 et la supposée « Malédiction des Pharaons » qui affecta l’expédition.

Boris Karloff Il prendrait le rôle d’Imhotep, un ancien prêtre égyptien qui a été ramené à la vie et cherche maintenant à retrouver son pouvoir et l’amour de sa vie. Ce ne serait pas le seul personnage important Karloff Je jouerais dans cette franchise.

4.- La mariée de Frankenstein (1935)

Suite qui surpasse son prédécesseur en étant l’un des films d’horreur classiques les plus appréciés et appréciés de l’histoire du cinéma. Le directeur James baleine Il reprend l’histoire tragique de la créature et la transforme en un festin visuel mêlant horreur et comédie (volontaire ou non). « The Bride », avec l’apparition de Karloff comme « The Creature », c’est déjà une autre icône incontournable du cinéma.

5.- Créature du Black Lagoon (1954)

Bande qui est sortie en salles dans la phase finale de cette série de films. Contrairement aux autres monstres, issus des grands classiques de la littérature, c’était le seul créé par le studio, basé sur une idée du producteur Guillaume Alland avec un design de Milicent Patrick.

Le film a été réalisé par Jack Arnold, étant le seul à être filmé en 3-D, un format qui, malgré son exécution rustique, a été vu comme une nouveauté à l’époque.