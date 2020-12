Universal développe un nouveau film de Van Helsing

Universal Pictures poursuit le développement de son écurie de films «monstres» et travaille sur un nouveau film tourné autour de l’emblématique chasseur de monstres, Van Helsing.

La dernière fois Van Helsing a obtenu son propre film était de retour en 2004 avec Hugh Jackman. Je pensais que c’était un film amusant, qui adoptait une approche plus de super-héros de bande dessinée pour le personnage, mais ce n’était certainement pas «bon» en aucun cas. Cela n’a pas réussi à lancer la franchise qu’Universal espérait démarrer, mais maintenant ils sont prêts à réessayer!

Deadline rapporte que le studio a embauché Julius Avery (qui a dirigé le sous-estimé Suzerain) pour diriger le prochain film. Bien qu’il n’y ait pas de détails solides sur ce que l’histoire impliquera, elle se concentrera sur le personnage qui est apparu pour la première fois dans Dracula et deviendra plus un thriller d’horreur.

James Wan est à bord pour produire le projet, mais qui sait quand il commencera à tourner. Avec le succès de L’homme invisible, Universal tient à maintenir l’élan et à donner aux réalisateurs plus de contrôle sur la propriété intellectuelle dans laquelle ils se mêlent. En tant que tel, et compte tenu de combien j’aimais Overlord, je suis impatient de voir comment celui-ci se passe.