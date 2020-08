Universal accélère la distribution des films en ligne

Décrire l’année du cinéma 2020 comme une année mixte est un euphémisme. En raison de la pandémie corona, de nombreux cinémas du monde entier sont toujours fermés et plusieurs sorties de films ont été reportées à 2021. Cependant, un accord entre Universal Pictures et la plus grande chaîne de cinéma du monde AMC donne de l’espoir pour l’avenir de l’industrie.

Universal Pictures a apparemment négocié un accord pluriannuel avec la chaîne de cinéma AMC. Il dit que les films peuvent être mis en ligne pour être distribués 17 jours seulement après le début du cinéma. Ceci est rapporté, entre autres, par The Hollywood Reporter (THR).

Des offres premium plus rapides que la vidéo à la demande

Ainsi, des films comme “James Bond: Pas le temps de mourir” ou “Candyman” seraient initialement projetés au cinéma les trois premiers week-ends – ce sont les jours où les ventes sont les plus élevées pendant la semaine du cinéma – avant leur sortie en vidéo à la demande (VoD) La vidéo numérique, disponible moyennant un supplément, est disponible en ligne. Normalement, les films n’apparaissent pas sous forme de flux pendant plusieurs mois après la sortie au cinéma.

Il y a un prix à payer pour que les films de cinéma universels puissent également être appelés plus rapidement chez eux à l’avenir. Ces premières offres premium pourraient coûter l’équivalent de 15 à 20 euros, elles sont donc comparables au prix d’aller au cinéma. Selon la THR, AMC reçoit probablement dix pour cent des revenus des prêts VoD.

L’accord s’applique-t-il également à l’Europe?

Le film d’animation “Trolls World Tour” a déjà prouvé que le concept d’Universal pouvait porter ses fruits. En raison des fermetures de films au printemps, il a été proposé directement sous forme de flux VoD et, selon la THR, a généré des revenus du studio hollywoodien de 100 millions de dollars rien qu’aux États-Unis.

Dans les semaines à venir, Universal et AMC veulent négocier si et comment leur accord pourrait également fonctionner en Europe et au Moyen-Orient. Il sera passionnant de voir si d’autres studios et chaînes de cinéma suivront.