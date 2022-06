United, The Other One et Acorn TV Premieres pour juillet 2022

in

Télé de gland

Acorn TV continue avec sa gamme passionnante d’émissions et de films à apprécier à tout moment, n’importe où. Faites attention à leurs premières!

Télé de gland est le premier service de streaming spécialisé dans la télévision britannique et internationale avec des abonnés dans le monde entier. La plate-forme a tout ce que vous pouvez rechercher si vous êtes un amoureux de la télévision anglaise et de ses drames, émissions d’époque ou thrillers à suspense. La partie du marché qui s’intéresse à ce type de contenu peut dormir tranquille grâce à la présence de Télé de gland.

La variété du catalogue de ce service en fait une option intéressante au sein La guerre du streaming pour les personnes qui souhaitent s’abonner à un service différent qui se positionne dans le monde comme « Netflix pour les anglophiles » qui en Amérique latine a même un contenu incontournable de Acorn TV Originals. Quelles sont vos actualités pour juillet 2022 ?

+Acorn TV premières pour juillet 2022

-Les meurtres de Sommerdahl Saison 3 | 7 juillet

Le détective Dan Sommerdahl (Peter Mygind, Borgen) a consacré sa vie à résoudre des crimes dans sa ville, ce qui lui a coûté son mariage. Dans cette saison, il doit apprendre à vivre avec le fait que son ex-femme, la criminaliste Marianne (Laura Drasbæk, Grow), est en couple avec le détective Flemming Top (André Babikian, Borgen), qui est son partenaire et meilleur ami. .

-Garder la foi Saison 3 | 7 juillet

Dans la dernière saison de ce drame gallois mettant en vedette Eve Myles (Torchwood), Faith mènera une dure bataille pour la garde de ses enfants lors de son divorce. De plus, il devra faire face à l’affaire judiciaire la plus difficile de sa carrière, tout en essayant de faire face à l’arrivée soudaine de sa mère (Celia Imrie, Patrick Melrose), qui menace de révéler de sombres secrets enfouis depuis longtemps. .

-Unis | 14 juillet

Un drame émouvant inspiré d’événements réels, et qui dépeint l’accident d’avion qu’a subi l’équipe de Manchester United en 1958 et qui a entraîné la mort de huit de ses joueurs. Par les créateurs de Broadchurch, cette histoire montre comment la tragédie est devenue un triomphe. « Puissant et très humain. »

-Trivia Saisons 1 et 2 | 21 juillet

Se faisant appeler « L’équipe sans nom », Lawrence, Adam, Cathy et Molly se retrouvent chaque semaine dans un bar local pour participer à un jeu-concours qui, pendant quelques instants, leur fait oublier l’amour non partagé, les amitiés compliquées et les problèmes au jour le jour.

-L’Autre Saison 2 | 28 juillet

Un an s’est écoulé depuis la mort soudaine du père de Cathy (Ellie Whithe, Bloods), qui a révélé à elle et à sa mère Tess (Rebecca Front, Grantchester) l’existence de son amante Marilyn (Siobhan Finneran, Downton Abbey) et de son autre fille, Chat (Lauren Socha, Catastrophe). Maintenant, cette paire de sœurs fera face à la nouvelle qu’elles ont un autre frère.

