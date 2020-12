United Launch Alliance: unir les forces de deux géants de l’aérospatiale

La United Launch Alliance (ULA) est une coentreprise entre les sociétés spatiales privées Lockheed Martin et Boeing qui fournit des lanceurs à la NASA, au ministère de la Défense et à d’autres organisations. Basées à Denver, Colorado, les fusées ULA sont parmi les plus grandes et les plus puissantes de l’industrie.

ULA a été créée en 2006 et a depuis livré avec succès plus de 100 satellites en orbite à l’aide des familles de fusées Atlas et Delta, selon Boeing. Les satellites aident à la surveillance météorologique, à la navigation avec le système de positionnement global (GPS) et à la recherche scientifique.

Lockheed Martin et Boeing sont deux sociétés aérospatiales qui étaient auparavant des concurrents pour les services de lancement du gouvernement américain. Les deux sociétés se sont associées dans un partenariat égal pour former ULA dans un effort de réduction des coûts, a rapporté Spaceflight Now. L’entreprise a été lancée en réponse à SpaceX d’Elon Musk, qui avait sous-coté les prix de son concurrent en développant des fusées réutilisables.

SpaceX et ULA sont désormais les principaux concurrents l’un de l’autre pour les lancements gouvernementaux, chacun ayant obtenu des contrats pour des missions scientifiques et de sécurité nationale. Musk a dénigré l’ULA en public, aussi récemment qu’en août 2020, tweetant que leurs fusées sont « un gaspillage complet de l’argent des contribuables », a rapporté CNBC.

Les fusées de l’ULA

La gamme de roquettes ULA comprend les consommables Atlas V, Delta IV Heavy et Vulcan Centaur, qui sont encore en cours de développement.

La famille de fusées Atlas fait partie de l’arsenal des industries militaire et aérospatiale depuis les années 1950. Dernière version, l’Atlas V est souvent utilisé pour lancer des missions interplanétaires et transporter du fret vers la Station spatiale internationale. Il peut transporter jusqu’à 45 240 livres. (20520 kilogrammes) en orbite terrestre basse et 19620 livres. (8900 kg) vers des orbites plus élevées.

La famille des fusées Delta remonte également aux premiers jours de la course à l’espace de la guerre froide. Son cheval de bataille actuel est le Delta IV Heavy, qui était le lanceur opérationnel le plus puissant du monde jusqu’en 2018, lorsque son titre a été arraché par la fusée Falcon Heavy de SpaceX. Le Delta IV Heavy peut supporter 62 540 livres. (28370 kg) en orbite terrestre basse et 30440 livres. (13 810 kg) au-delà.

Lorsqu’il sera opérationnel, Centaur pourra lancer 60 000 livres. (27200 kg) en orbite terrestre basse et 31700 livres. (14 400 kg) au-delà, selon ULA. Le lancement inaugural du Vulcan Centaur est prévu en 2021, date à laquelle il a l’intention d’envoyer l’atterrisseur lunaire de la société spatiale privée Astrobotic sur la lune.

Qu’est-ce que ULA a lancé?

Voici quelques-uns des lancements les plus célèbres de ULA:

Le rover Curiosity a décollé pour Mars sur un Atlas V le 26 novembre 2011. Curiosity a roulé sur la surface de la planète rouge depuis 2012, découvrant de nombreuses preuves qu’il était autrefois chaud et humide.

Le vaisseau spatial Juno a commencé son voyage vers Jupiter depuis un Atlas V le 5 août 2011. Le vaisseau spatial est actuellement en orbite autour de la géante gazeuse et a donné aux chercheurs de grandes informations sur la météo et l’intérieur de la planète.

Parmi les autres missions spatiales de l’Atlas V, citons OSIRIS-REx (Origins, interprétation spectrale, identification des ressources, sécurité, Regolith Explorer), qui a échantillonné avec succès l’astéroïde Bennu en octobre 2020, le Lunar Reconnaissance Orbiter, le Solar Dynamics Observatory et l’atterrisseur Mars InSight.

Delta IV Heavy a principalement effectué des missions militaires classifiées depuis ses débuts en 2004. Il a également lancé la capsule Orion, qui devrait un jour transporter des astronautes de la NASA.

La sonde solaire Parker a été lancée avec Delta IV Heavy le 12 août 2018. Elle a depuis volé très près du soleil et a aidé les scientifiques à mieux comprendre le vent solaire.

