United Airlines interdit à sa famille de ne pas garder le masque sur sa fille de 2 ans

Une famille de Denver a été bannie de United Airlines après avoir été incapable de garder un masque sur leur fille de deux ans.

United Airlines a interdit indéfiniment une famille à Denver après que les parents, Eliz Orban et son mari, n’aient pas pu amener leur fille de deux ans à garder son masque pendant que leur vol se préparait à partir. Mario Tama / Orban publie une vidéo dans laquelle elle explique l’incident en retenant ses larmes: «Nous venons de nous faire expulser du vol parce que notre enfant de 2 ans ne voulait pas mettre de masque, et nous avons essayé. Elle a également publié une vidéo qui les montrait en train de tenter de garder le masque sur leur fille. United Airlines a par la suite répondu à l’incident viral par une déclaration envoyée à TMZ: «La santé et la sécurité de nos employés et clients est notre priorité absolue, c’est pourquoi nous avons un ensemble de politiques à plusieurs niveaux, y compris l’obligation pour chacun le plus âgé porte un masque. La déclaration a continué: «Nous enquêtons sur cet incident spécifique et avons pris contact avec la famille. Nous avons également remboursé leurs billets et rendu leur siège d’auto et leurs sacs. » L’incident de United Airlines est maintenant le deuxième accident étrange dans l’aéroport ce week-end après qu’un homme à Las Vegas a tenté de monter sur l’aile d’un vol d’Alaska Airlines avant le départ. L’homme a été arrêté par la suite.

[Via]