Uniquement électrique en 2030. Ford mettra fin aux moteurs à combustion en Europe

Ford mettra fin aux moteurs à combustion dans les voitures particulières en Europe en 2030 et ne commercialisera que des véhicules électriques. Pour mettre en œuvre cette stratégie, la marque a annoncé la transformation de l’usine de Cologne en centre d’électrification, avec un investissement de 830 millions d’euros.

Ford a annoncé l’intensification de son offensive d’électrification en Europe, qui prévoit l’arrêt des moteurs à combustion dans la gamme passagers au cours des neuf prochaines années. Cela signifie que la marque nord-américaine a l’intention de ne vendre que des voitures électriques à partir de 2030. En conséquence, les modèles historiques comme la Fiesta et la Focus perdront des moteurs à essence.

La première phase de la transition vers une gamme entièrement électrique consiste à électrifier l’ensemble du portefeuille d’ici mi-2026, la marque ne mettant désormais à disposition que des véhicules hybrides rechargeables et électriques. La deuxième phase est prévue pour 2030, lorsque tous les véhicules à combustion interne auront été arrêtés.

Le processus d’électrification a déjà commencé avec le lancement de la Mustang Mach-E et de plusieurs moteurs hybrides, y compris des hybrides doux (hybrides doux) et des hybrides rechargeables (PHEV).

Cologne sera le centre d’électrification

Pour réaliser ses ambitieux plans environnementaux, Ford investira 830 millions d’euros (1 milliard de dollars) dans l’usine de Cologne en Allemagne.

L’objectif est de transformer les opérations actuelles de fabrication de véhicules en Centre d’électrification Ford Cologne pour la production de véhicules électriques, première installation de ce type en Europe.

L’usine de Cologne fabriquera un modèle de volume électrique pour le marché européen, qui n’a pas encore été révélé, à partir de 2023, avec un deuxième véhicule prévu pour cette même unité.

Avec l’achèvement de cette offensive d’électrification Ford en Europe, les nouvelles générations de Fiesta et Focus seront les dernières à être disponibles avec des moteurs à combustion. La Mondeo devrait arriver cette année, transformée en «station» avec une plus grande garde au sol et une motorisation hybride, et la deuxième génération devrait perdre le moteur à combustion.

Ford produit toujours l’EcoSport et la Puma dans son usine en Roumanie, mais seule cette dernière a été électrifiée avec un moteur hybride souple. De ces deux petits multisegments, seul le Puma pourra être mis en vente en 2030, lorsque Ford cessera de vendre des voitures particulières à moteur thermique en Europe.

