Unge parle de son anxiété sociale et de l’avenir avec Projekt Raik

C’était calme sur les canaux pendant longtemps ONU. Sur Youtube venaient encore assez régulièrement des vidéos, les Chaîne Twitch cependant, ressemblait à une ville fantôme. Il y a quelques jours, le streamer a rencontré un vidéo sérieuse rapporté à ses téléspectateurs. Il parle ouvertement de son maladie mentale et ce qui lui arrivera dans le futur.

Maladie mentale : Unge souffre de phobie sociale

Certains fans se sont exprimés ces dernières semaines inquiet pour ung fait. Là où d’autres flux réguliers ont eu lieu, il était incroyablement silencieux à propos de leur créateur préféré. Maintenant, Simon a brisé le silence avec une vidéo sérieuse. Il parle là ouvert et honnête sur sa maladie mentale.

« Je souffre de phobie sociale depuis de nombreuses années. […] J’ai de gros problèmes pour rencontrer d’autres personnes ou j’ai généralement des problèmes avec les interactions sociales. Cela n’a pas besoin d’être dans la vraie vie, cela peut aussi arriver sur les réseaux sociaux et surtout lorsque vous vous présentez en direct à des milliers de personnes avec une caméra.

Sa phobie est également apparue sur les flux de Simon. Il avait une partie Peur de commencer à diffuserpour allumer la caméra, même s’il aime vraiment le streaming. Rencontrer des amis lui était presque impossible à gérer. Même que Nourriture de service de livraison il se faisait régulièrement garer devant la porte pour éviter les contacts sociaux.

Simon tire des conclusions : Il laisse derrière lui la chaîne Unplayed. Cependant, il ne veut pas disparaître complètement de la scène.

Simon reste actif : redémarrer en tant que Raik

Le plus gros problème que le streaming apporte en ce moment pour Unge est que présence de la caméra. Cela le rend vulnérable et alimente sa phobie. Un redémarrage devrait aider.

Sa nouvelle chaîne s’appelle Raïk. Sur lequel il diffuse en tant que VTuber. Un logiciel suit ses mouvements et ses expressions faciales et les transfère à l’avatar visible par le spectateur. La première flux de test ont déjà marché.

« Je ressens toutes les bonnes choses du streaming : lire le chat, partager le jeu avec d’autres personnes. Mais sans les choses négatives qui me dérangent comme me montrer devant une caméra.

Nous souhaitons à Simon tout le meilleur pour son avenir et j’espère qu’il ira mieux bientôt !

Important : Si vous avez des problèmes, êtes déprimé ou pensez au suicide, vous pouvez contacter gratuitement le service de conseil au 0800 111 0 111 ou 0800 -111 0 222. Vous y recevrez une aide et des conseils professionnels.

Si vous ne pouvez pas parler de vos problèmes et que vous cherchez toujours de l’aide, les conseils de la pastorale téléphonique sont également possibles par e-mail.

Les enfants et les jeunes peuvent également appeler le numéro contre le deuil du lundi au samedi entre 14h et 20h à toute heure. Le numéro est le 116 111.