Unfrosted: Jerry Seinfeld réalisera et jouera dans un film Pop-Tarts basé sur une célèbre blague

Oui c’est vrai. Jerry Seinfeld abordera les origines de la Pop Tart dans un nouveau film pour Netflix. Par date limite, le streamer vient de donner le feu vert à un nouveau film avec le comédien emblématique à bord pour diriger, produire et jouer un rôle principal. Fortement inspiré par une célèbre blague racontée sur scène sur l’invention de la Pop Tart, Seinfeld a également co-écrit le scénario avec Spike Feresten et Barry Marder. La production démarrera au printemps prochain.

« Coincé à la maison à regarder des visages tristes sans fin à la télévision, j’ai pensé que ce serait le bon moment pour faire quelque chose basé sur de la pure bêtise », a déclaré Seinfeld à propos de l’accord tout en confirmant le projet à Deadline. « Nous avons donc pris mon Pop Tart debout de mon dernier spécial Netflix et l’avons explosé en un film de comédie géant et fou. »

Au cours des derniers jours, Non givré avait été discrètement acheté à des acheteurs potentiels. C’est la relation de Seinfeld avec Ted Sarandos chez Netflix qui a aidé à faire basculer l’accord dans cette direction, car Jerry avait déjà signé un accord lucratif chez Netflix en 2017. Cet accord a vu son talk-show mobile. Comédiens dans les voitures prenant du café venir au streamer avec les spéciaux Jerry avant Seinfeld et 23 heures à tuer. Plus tard cette année, le classique Seinfeld va frapper Netflix comme sa maison de streaming pour les cinq prochaines années.

Les fans de la comédie de Seinfeld savent peut-être depuis longtemps que la bande dessinée est particulièrement amusée par la façon dont les Pop Tarts ont été créées. Dans une précédente interview avec le New York Times, Seinfeld a complètement brisé son processus de réflexion en transformant ses réflexions sur Pop Tarts en matériel à raconter sur scène. Bien que cela ne ressemble à rien de plus qu’une simple observation lorsqu’il est régalé sur scène, il a fallu des années de réflexion et des pages de notes au comédien prolifique pour perfectionner la blague Pop Tart.

La blague elle-même est basée sur la première expérience de Seinfeld en voyant Pop Tarts à l’âge de huit ans. Comme le plaisante la bande dessinée: « Comment savaient-ils qu’il faudrait un rectangle chauffé rempli de fruits givrés de la même forme que la boîte dans laquelle il est livré et avec la même nutrition que la boîte dans laquelle il est livré? »

Bien qu’il soit une légende à la fois de la comédie stand-up et de l’histoire de la télévision, le travail de Seinfeld dans les films a été beaucoup plus limité. Il a exprimé le rôle principal dans le film d’animation pour enfants Bee movie en 2007, qu’il a également co-écrit et produit. Seinfeld a également produit et est apparu dans le documentaire 2002 Comédien et est également apparu dans d’autres documentaires comiques au fil des ans.

Non givré n’a pas encore de date de sortie officielle fixée par Netflix pour le moment, et la production ne devant commencer qu’au début de l’année prochaine, il pourrait s’écouler un certain temps avant que nous sachions quand le film sortira. Donc tant que la production se passe bien, on pourrait finir par voir le film d’ici la fin de 2022 sur la plateforme. Jusque-là, les fans peuvent regarder la première spéciale originale de Seinfeld depuis plus de deux décennies, 23 heures à tuer, sur Netflix avec l’émission de Jerry Comédiens dans les voitures prenant du café. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : Givré