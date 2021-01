Une ville linéaire de 170 km de long et sans voitures: c’est la ville futuriste que l’Arabie saoudite envisage de construire

S’il a quelque chose sur l’Arabie saoudite, c’est certainement de l’extravagance lorsqu’il s’agit de construire des villes et de grands projets. Avec certaines des conditions naturelles les plus dures de la planète, le pays a construit de grandes villes chics au fil des ans (exemple, exemple et exemple). Et les plans futurs ne manquent pas non plus, maintenant ils cherchent construire une ville totalement linéaire et connectée sur un parcours de 170 km.





Mohammed ben Salmane, le prince héritier d’Arabie saoudite, a dévoilé son plan avec The Line. La ligne est exactement ce que son nom suggère, une ligne reliant des dizaines de communautés pour former une seule ville de 170 kilomètres de longueur. Sans voitures ni rues, une ville «qui met l’humain au premier plan», expliquent-ils.

D’une longueur de 170 kilomètres, la ville devrait commencer de la côte de la mer Rouge au nord-ouest de l’Arabie saoudite. Le long de cette ligne, il y aura petites colonies / communautés avec des bâtiments qui permettent la vie normal pour ses habitants. Ce qu’ils ne prévoient pas dans ces communautés, c’est de mettre des voitures, pas même des rues.

Alors, comment les gens vont-ils se déplacer? Dans chaque communauté, il suffit de marcher (nous devrons voir comment cela se passe dans une zone qui dépasse facilement 45 degrés Celsius par jour). Entre communautés il y aura un transport public souterrain qui reliera toutes les communautés le long des 170 kilomètres. Ils disent que vous pouvez passer d’un extrême à l’autre en 20 minutes. Bonjour Hyperloop.

Le plan est certainement ambitieux, même si Ils disent qu’ils commenceront la construction ce même premier trimestre de 2021. En plus de l’approche verte, la ville semble également avoir une bonne dose d’intelligence artificielle d’après ce que disent ses créateurs. La couche de transport public souterrain et une couche supplémentaire pour la logistique seront gérées par AI comme indiqué.

L’ensemble de ce projet fait partie d’un plus grand appelé Neom. Neom est l’idée de l’Arabie saoudite de diversifier son économie et de moins dépendre du pétrole. Ils cherchent pour les prochaines années à développer une partie de la zone saoudienne avec des énergies renouvelables, de nouvelles technologies et un engagement en faveur du développement durable. Tout cela grâce à l’aide du gouvernement et à des centaines de milliards d’investissements.

Une révolution pas si révolutionnaire

La ligne est certainement un pari intéressant, même s’il reste à voir comment et quand le projet sera achevé. Souvent, ces types d’idées ne vont pas au-delà des rendus ou sont considérablement simplifiés en se heurtant à la réalité en essayant de construire ce qui semblait prometteur sur le papier.

En revanche, autant que ses concepteurs le présentent comme une révolution dans l’urbanisation, la ville linéaire n’est pas un nouveau concept pour les urbanistes. Ciudad Lineal est en fait le nom que reçoit une partie de Madrid, où l’ingénieur Arturo Soria y Mata a développé au 19ème siècle la route d’une périphérie à Madrid qui dépendait d’un axe de communication principal. Actuellement, Madrid a englouti l’ensemble du bâtiment Ciudad Lineal plus d’urbanisation autour d’elle.

Via | ArchDaily

Plus d’informations | NÉOM