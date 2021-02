Une ville brésilienne entière sera vaccinée contre le COVID-19 dans une expérience géante pour tester si les vaccins réduisent la propagation du virus.

La ville de Serrana, dans l’État de São Paulo, abrite environ 30000 adultes qui se verront tous proposer un vaccin COVID-19 dans les trois prochains mois dans le cadre d’une étude de recherche menée par l’Institut Butantan au Brésil.

Toutes les personnes de la ville de plus de 18 ans (à l’exception des femmes enceintes ou allaitantes et de celles souffrant de maladies graves) se verront offrir le vaccin CoronaVac, développé par la société chinoise Sinovac, a rapporté CNN. Le but de l’étude, connue sous le nom de «Projet S», est de déterminer si le vaccin réduira la propagation du virus.

Alors que les essais cliniques ont clairement montré que le Sinovac et les autres vaccins COVID-19 diminuent les chances de développer une maladie symptomatique, les données sur la capacité des vaccins à prévenir complètement les infections (même asymptomatiques) restent limitées. Certains des premiers indices suggèrent qu’au moins certains vaccins peuvent prévenir les infections; Il y a quelques semaines, l’Université d’Oxford a publié des données indiquant que le vaccin Oxford-AstraZeneca pourrait ralentir la propagation du virus, a précédemment rapporté 45Secondes.fr.

Bien entendu, chaque vaccin différera probablement dans sa capacité à prévenir l’infection, tout comme chacun a une efficacité différente pour prévenir une maladie légère ou grave. Le mois dernier, l’Institut Butantan a annoncé que le vaccin CoronaVac avait une efficacité de 50,4% contre une infection symptomatique au Brésil, a précédemment rapporté 45Secondes.fr. Pourtant, CoronaVac était efficace à 100% contre la mort, selon l’Associated Press (AP).

Les gens seront autorisés à entrer et à sortir de la ville et la participation à l’étude – qui a déjà commencé – ne sera pas requise mais devrait être élevée, a rapporté l’AP. Les participants seront suivis jusqu’à un an mais les premiers résultats devraient arriver dans 12 semaines, selon l’AP.

« Sur la base de ce que nous allons apprendre ici, nous pourrons dire au reste du monde quel est l’effet réel de la vaccination contre le COVID-19 », a déclaré Ricardo Palacios, directeur des études cliniques à l’Institut Butantan. CNN.

L’annonce de cette étude a provoqué une précipitation pour acheter et louer une propriété à Serrana, les personnes arrivant dans l’espoir de devenir résidents pour pouvoir participer à l’étude et se faire vacciner, selon The Guardian. Mais les responsables ont déclaré qu’ils auraient besoin d’une histoire de résidence pour s’inscrire au procès, selon l’AP.

Le Brésil est l’un des pays les plus touchés par le nouveau coronavirus, avec près de 10 millions de cas de COVID-19 à ce jour et plus de 242000 décès, selon le tableau de bord Johns Hopkins. Les stocks de vaccins diminuent et sont déjà épuisés dans plusieurs villes, selon l’AP. Mais un lot spécial de vaccins a été désigné pour cette étude, et il n’y a donc aucun risque d’épuisement à Serrana.

