Une vieille bande-annonce révèle le cauchemar de l’île de M. Night Shyamalan cet été

La nouvelle bande-annonce du réalisateur qui divise M. Night Shyamalan’s Old nous donne un autre aperçu de la dernière incursion du cinéaste dans l’horreur, nous invitant à entrer dans la plage pittoresque et isolée qui recèle un secret très sombre et mystérieux. Avec une distribution d’ensemble dirigée par Gael García Bernal, Vieille voit un groupe d’étrangers dépareillé vieillir soudainement rapidement, réduisant leur vie entière en un seul jour.

Le film est inspiré du roman graphique français Château de sable par Pierre Oscar Levy et l’artiste Frederik Peeters, avec un initié révélant précédemment que le Incassable Le réalisateur a reçu une copie du roman pour la fête des pères et a été instantanément amoureux de la prémisse. En achetant rapidement les droits du roman graphique, le scénario aurait fortement inspiré le scénario de Shyamalan pour Vieille.

Centrant un groupe de personnes sur une journée de plage parfaite, ou c’est ce qu’ils pensaient, le groupe se retrouve tous dans la même crique isolée et idyllique remplie de piscines rocheuses et de rivages sablonneux, entourée de falaises vertes et densément végétalisées. Mais cette utopie cache un sombre secret. Il y a d’abord le cadavre d’une femme trouvée flottant dans l’eau cristalline. Ensuite, il y a le fait étrange que tous les enfants vieillissent rapidement. Bientôt, tout le monde vieillit toutes les demi-heures et il ne semble pas y avoir de moyen de sortir de la crique.

Vieille, qui s’est terminé en novembre de l’année dernière, présente une distribution d’ensemble d’étoiles dirigée par coco et Les agendas de moto la star Gael García Bernal dans le rôle de Jack, avec la star de Phantom Thread Vicky Krieps dans le rôle de sa femme, Kate. Héréditaire et Jumanji: Bienvenue dans la jungle La star Alex Wolff joue également le rôle de Mark, le fils de Jack et Kate. Le casting de soutien sont Little Women et Objets tranchants star Eliza Scanlen, Jojo Lapin et Le Hobbit: la bataille des cinq armées ‘ Thomasin McKenzie, Krypton star Aaron Pierre, Mad Max: Fury Road et The Neon Demon star Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird de Jupiter Ascending, Le père star Rufus Sewell et Perdu Ken Leung.

Vieille voit M. Night Shyamalan retour au genre d’histoire d’horreur existentielle qui lui a souvent si bien servi dans le passé, le film étant sans aucun doute rempli à ras bord avec le genre de rebondissements que le public attend de l’homme derrière Le sixième sens.

Vieille n’est que la première partie du nouvel accord de deux films de M. Night Shyamalan avec Universal Pictures, avec un autre projet encore sans titre actuellement prévu pour une date de sortie en février 2023. Shyamalan a discuté de l’accord dans le passé, suggérant que tous les films pourraient peut-être être liés d’une manière ou d’une autre. « Je viens d’avoir deux idées de films qui me tiennent à cœur », a déclaré Shyamalan. « Pour moi, il y a des idées et elles sont parfois dans des revues et ils n’ont pas encore tout à fait la viande ou tout ce qui fait que je suis prêt à consacrer deux ans de ma vie à faire ceci-à écrire et diriger ceci – certaines de ces idées n’ont pas encore cela. Elles doivent faire un petit geste. Mais il y avait deux idées pour lesquelles je pensais tout de suite à les créer. Et, assez intéressant, il y a peut-être une troisième chose qui m’est venu qui pourrait finir par se situer entre ces deux. Donc, il y en a peut-être trois. «

Vieille devrait sortir aux États-Unis le 23 juillet 2021.

Sujets: vieux