Une vidéo virale montre un professeur de Penn State obligeant un étudiant blanc à se lever pour démontrer le racisme systémique

Une vidéo d’un professeur de la Penn State University appelant au privilège d’un étudiant «blanc moyen» devient virale sur les réseaux sociaux.

Le Dr Sam Richards, professeur de sociologie populaire à l’école de Pennsylvanie, a suscité un débat houleux sur ses enseignements sur le racisme systémique et le privilège blanc.

Au milieu d’une bataille nationale sur la théorie critique de la race et sa place dans les programmes scolaires, la vidéo a touché une corde sensible chez ceux qui rejettent l’enseignement du racisme historique et actuel.

Que s’est-il passé dans la vidéo d’un professeur de Penn State appelant les étudiants blancs ?

Dans la vidéo, Richards discute avec ses élèves du racisme systémique et de ses effets.

« Je prends juste le gars blanc moyen en classe, quel qu’il soit, cela n’a pas vraiment d’importance », a déclaré Richards en s’approchant d’une section d’étudiants.

« Regardez Russell, juste ici, peu importe ce qu’il fait », a poursuivi Richards. « Si je le mets en contact avec un noir en classe, ou un brun, même… qui est comme lui, a le même GPA, lui ressemble, marche comme lui, parle comme lui, agit de la même manière, a été impliqué dans les mêmes groupes sur le campus, occupe les mêmes postes de direction, quel qu’il soit… et nous les envoyons dans les mêmes emplois… Russell a l’avantage d’avoir la peau blanche. »

Cue l’indignation.

Pourquoi nous avons besoin d’une théorie critique de la race et de cours sur le privilège blanc.

Bien sûr, l’approche de Richards est inhabituelle, peut-être même un peu farfelue, mais si son objectif était d’engager son public, cela a fonctionné.

La réalité du racisme systémique est choquante, il est donc logique que tout exemple en classe soit tout aussi épouvantable.

Nous devrions maintenant connaître les statistiques qui exposent la réalité du racisme systémique.

Les conducteurs noirs sont plus susceptibles d’être arrêtés lors d’un contrôle routier que les conducteurs blancs ; la nuit, lorsque la police ne peut pas voir la couleur de peau d’un conducteur, la différence est moindre.

Les Noirs américains ne représentent que 13% de la population mais 25% des victimes de tirs.

Ou qu’en est-il du fait que les travailleurs noirs n’ayant qu’un diplôme d’études secondaires ont un taux de chômage moyen de 12,1 pour cent, supérieur au taux de 7,4 pour cent pour les travailleurs blancs similaires et au-dessus du taux de 10,1 pour cent pour les décrocheurs blancs ?

Voilà à quoi ressemble le racisme systémique.

Donc, si la pire chose qu’un étudiant blanc doit vivre dans sa journée est de se tenir devant une salle de classe et de penser à ces statistiques, tout ira bien.

La vidéo virale est maintenant devenue une arme dans l’arsenal de ceux qui s’opposent à la théorie critique de la race, mais il convient de noter que le cours de Richards n’a pas explicitement fait référence à la théorie très débattue.

L’idée centrale de la théorie critique de la race est que la race est une construction sociale et que le racisme n’est pas simplement le produit de préjugés ou de préjugés individuels, mais aussi quelque chose d’intégré dans les systèmes juridiques et les politiques.

Bien sûr, Richards a abordé certains des concepts de privilège et d’inégalité raciale que la théorie critique de la race dévoile, mais cela ne signifie pas que les enseignants de la maternelle à la 12e année vont faire des exemples d’enfants blancs dans les salles de classe à travers l’Amérique.

Richards parle à des étudiants d’âge universitaire – des adultes qui peuvent sûrement gérer un bref moment d’embarras et d’introspection.

Mettre fin au racisme systémique nécessite des conversations inconfortables.

La conversation que Richards a avec ses étudiants est inconfortable. Vous pouvez le voir dans le rire nerveux de ses élèves, vous pouvez le voir dans l’indignation que les vidéos ont suscité.

C’est la puissance de ce sujet, et le danger.

Si nous repoussons les aspects inconfortables des privilèges, nous pouvons faire face à l’inégalité raciale, mais si nous fuyons les choses dont il est difficile de parler, nous n’allons jamais à la racine.

Richards ne dit pas que l’étudiant qu’il a appelé n’a jamais eu à lutter ou n’a pas travaillé dur à l’université, il sous-entend simplement qu’il n’y a pas d’obstacles liés à sa couleur de peau par rapport aux étudiants noirs.

La blancheur et le privilège qu’elle détient restent souvent invisibles pour la société dans son ensemble. C’est souvent le défaut ou la norme et, dans cette invisibilité, il maintient le pouvoir en faisant des autres races des outsiders.

Richards force ses étudiants blancs, et tous les blancs qui regardent la vidéo, à regarder leur blancheur avec le même examen minutieux que les gens examinent la noirceur.

La réaction et l’indignation d’avoir à faire face à ce privilège sont la preuve de la raison pour laquelle nous avons besoin d’une théorie critique de la race et de cours explicites sur l’inégalité raciale.

Les gens doivent se sentir plus à l’aise avec le déballage de leur privilège, même si cela signifie avoir des conversations gênantes.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.