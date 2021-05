Une vidéo radar qui fuit montre des OVNIS grouillant d’un navire de l’US Navy

Des lectures de radar militaire fuites, vues pour la première fois, ont corroboré les rapports d’objets volants non identifiés harcelant un navire de la Marine au large des côtes de Californie, alors que le Pentagone se prépare à dire au Congrès ce qu’il sait des observations d’OVNIS.

Les sons des marins de l’US Navy réagissant à un écran radar suivi des OVNIS volant autour de leur navire en juillet 2019 peuvent être entendus alors que le radar s’allume avec neuf objets différents qui disparaissent ensuite dans la nuit, au large des côtes de San Diego.

Les lectures radar font suite à une vidéo divulguée, publiée par le cinéaste documentaire Jeremy Corbell, qui montre des objets capturés par vision nocturne et vidéo infrarouge qui semblent gronder des navires de guerre avant de disparaître. Corbell a déclaré que les objets en voie de disparition auraient pu passer au-dessus ou en dessous de la portée du radar.

« Il se déplace au-dessus de la capacité de ce radar de le voir ou, ils se déplacent en dessous, ce qui signifierait dans l’eau », a déclaré Corbell à Gadi Schwartz AUJOURD’HUI vendredi.

Corbell a également publié une vidéo plus tôt ce mois-ci montrant une sphère volante tombant dans l’océan. Un porte-parole du Pentagone a confirmé à NBC News que les vidéos radar avaient été prises par le personnel de la marine, mais ne commentait pas la façon dont elles avaient été publiées. Le Pentagone a déclassifié les images.

« Ils veulent être en avance, et ils n’ont plus d’options », a déclaré Corbell. « Il y a beaucoup de pression de la part du public mondial et du public américain pour obtenir des réponses. »

L’ancien président Barack Obama a ajouté à l’intrigue quand il a dit lundi à l’hôte de fin de soirée James Corden qu’il s’était renseigné sur les OVNIS pendant son mandat.

« Il y a des images et des enregistrements d’objets dans le ciel dont nous ne savons pas exactement ce qu’ils sont », a déclaré Obama. « Nous ne pouvons pas expliquer comment ils ont déplacé leur trajectoire. Ils n’avaient pas de chemin facilement explicable. »

Deux anciens pilotes de la Marine ont également parlé dans «60 Minutes» au début du mois de la vue d’objets qui semblaient voler à des vitesses supersoniques sans franchir le mur du son.

Alors que les ovnis sont devenus synonymes d’extraterrestres dans la culture pop, dans le contexte militaire, cela signifie simplement qu’ils ne peuvent être identifiés comme aucun type d’avion. Il y a eu un débat pour savoir s’il pourrait s’agir de drones de Russie et de Chine, qui ont tous investi massivement dans la technologie avancée des drones.

Les législateurs exigent des réponses alors que les agences de renseignement américaines se préparent à publier leur rapport le mois prochain.

« Il y a suffisamment de preuves évidentes ici que nous devons prendre cela au sérieux, ne pas le minimiser, et essayer de rassembler autant d’informations que possible pour comprendre ce que ces pilotes voient et ce que cela signifie », a déclaré le sénateur démocrate Martin Heinrich du Nouveau-Mexique a déclaré AUJOURD’HUI.