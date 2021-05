Une vidéo qui fuit en révèle plus sur le spin-off gratuit de The Division Heartland

Clinique Take The Day Off Huile Démaquillante 200ml

Clinique Take The Day Off Huile Démaquillante 200ml élimine tous les maquillages, même les plus tenaces. Elle glisse sur la peau, se rince parfaitement, la débarrasse de tout maquillage, sébum et impuretés. Elle laisse la peau douce et confortable, sans résidu. Simple. Sûr. Efficace. Nos soins sont formulés pour un résultat maximal sans irritation.* Soumis à des tests d'allergie.