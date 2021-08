Une vidéo montre une femme en train d’être kidnappée à Santa Clarita

Just For Games Ori and The Blind Forest Switch

Ori and the Blind Forest est désormais disponible en physique sur Nintendo Switch. Un must-have pour tous les fans de jeu de plateforme !La forêt de Nibel est en train de mourir. Après qu'une puissante tempête a déclenché une série d'événements dévastateurs, Ori doit trouver du courage et affronter un sombre ennemi pour sauver la forêt de Nibel.Ori and the Blind Forest raconte l'histoire d'un jeune orphelin destiné à l'héroïsme, à travers un jeu d'action plateforme visuellement éblouissant conçu par Moon Studios.Avec des graphismes peints à la main, des performances de personnages méticuleusement animés et une partition entièrement orchestrée, Ori and the Blind Forest explore une histoire profondément émouvante sur l'amour et le sacrifice et l'espoir que cela existe dans chacun de nous.