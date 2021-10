Une vidéo montre un professeur de mathématiques imitant la culture amérindienne en classe

Un étudiant amérindien était en classe à l’école secondaire John W. North à Riverside, en Californie, lorsqu’il a remarqué que l’enseignant sortait une fausse coiffe de plumes et a décidé d’enregistrer ce qui allait se passer.

Candice Reed enseigne depuis au moins 9 ans et a décidé qu’elle interpréterait une danse et un chant offensifs selon les stéréotypes amérindiens afin d’enseigner la trigonométrie.

Un enseignant a utilisé des stéréotypes offensants des Amérindiens pour enseigner la trigonométrie.

En trigonométrie, un dispositif mnémotechnique populaire pour se rappeler comment résoudre les équations pour le sinus, le cosinus et la tangente, est SOH CAH TOA.

Contrairement à une croyance apparemment populaire sur une recherche Google de « SOHCAHTOA Native American », le dispositif mnémotechnique n’a absolument aucun lien avec l’histoire des Amérindiens et n’est que cela – un moyen d’apprentissage.

Reed, cependant, a décidé d’aller au-delà en mettant une coiffe amérindienne faite à la main avec de fausses plumes et a commencé à encercler et à hurler tous les stéréotypes qu’elle connaît.

« SOHCAH – TOA », a-t-elle scandé en montant et en descendant les rangées de la classe – sautant sur les tables et mentionnant à un moment donné qu’elle avait rencontré « le dieu du rock ».

À aucun moment, cela ne se traduit par une expérience d’apprentissage propice ni n’améliore le sujet.

Selon le rapport de l’élève, il a commencé à filmer après plusieurs minutes de l’enseignant « cerclage de guerre et coupe de tomahawk » parce qu’il « estimait que des violences étaient commises contre lui et qu’il avait le droit d’enregistrer ».

Non seulement cela, mais au tableau, Reed a montré des diapositives PowerPoint avec des personnages en bâton qui étaient censés être des Amérindiens avec des coiffes à côté de rochers et de tipis.

Vous pouvez voir sur la vidéo que les autres étudiants de la classe sont également mal à l’aise par la rencontre, se cachant de la personne qui enregistre et certains d’entre eux rient mal à l’aise.

Le message a été initialement rendu public sur le compte Instagram d’Akalei Brown, un activiste amérindien qui a partagé le message afin de sensibiliser et d’amener l’école à prendre des mesures contre l’enseignant.

« Je partage cela parce que ces comportements ne peuvent plus être balayés sous le tapis », a-t-elle écrit en légende. « En tant qu’adultes, nous devons défendre nos jeunes ! S’il vous plaît, aidez-nous à faire passer le mot et PARTAGEZ ! »

L’identité de l’élève a été gardée anonyme, mais elle a inclus les coordonnées du directeur de l’école, du surintendant adjoint et de plusieurs autres membres du conseil scolaire.

L’école s’est excusée pour les actions de Candice Reed.

Le succès viral des images a atteint le Riverside Unified School District qui a publié une déclaration concernant la situation.

« Un enregistrement d’un de nos professeurs a été largement diffusé sur les réseaux sociaux. Ces comportements sont totalement inacceptables et constituent une représentation offensante des vastes et vastes cultures et pratiques amérindiennes », indique le communiqué. « Ses actions ne représentent pas les valeurs de notre quartier. L’enseignant a été mis en congé pendant que le District mène une enquête.

Une réponse au Tweet envoyé par RUSD a montré un annuaire de lycée de 2012 qui comprenait un profil de Reed qui louait son utilisation de la performance offensive.

« Je trouve que si je leur raconte une histoire en utilisant les mathématiques en cours de route, c’est comme un dispositif de mémoire ! » lire sa citation. « Cela peut rester avec eux pour toujours. »

Apparemment, Reed fait cela depuis un certain temps, et beaucoup de gens prétendent que les écoles s’en moquent et se demandent s’ils l’ont mise en congé payé ou non.

Depuis la publication de la déclaration, il n’y a eu aucune élaboration sur le congé, l’enquête ou la section qui a été trouvée dans l’ancien annuaire.

