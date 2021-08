Une vidéo montre un ours noir volant un colis Amazon sur un porche du Connecticut

Une femme du Connecticut a déclaré qu’une observation d’ours sur sa caméra de sécurité à domicile avait provoqué un après-midi « hystérique » après avoir été filmée en train de voler un colis Amazon sous son porche.

« Je savais que rien n’allait être irremplaçable », a déclaré Kristin Levine à NBC Connecticut.

« Amazon avait déposé les colis peut-être cinq minutes auparavant et j’ai reçu l’alerte sur ma caméra de sécurité, puis j’ai reçu une deuxième alerte cinq minutes plus tard et j’étais comme déconcertée parce que je n’attendais personne d’autre dans mon allée », a-t-elle déclaré. a continué.

Le contenu du paquet : du papier toilette, dit Levine. Et elle a trouvé le paquet dans la cour d’un voisin peu de temps après que le voleur d’ours s’en soit emparé.

Dans le clip, on peut voir l’ours tenant la boîte Amazon dans sa bouche alors qu’il s’éloigne lentement de la maison de Levine à Bristol, dans le Connecticut.

Ses oreilles sont étiquetées, ce qui signifie qu’il a rencontré des agents de la faune de l’État.

Dans les années 1800, les ours ont été en grande partie éradiqués de l’État, qui comptait alors peu de forêts et de nombreuses fermes.

Mais les observations d’ours noirs sont devenues de plus en plus courantes dans l’État constitutionnel, que le département de l’énergie et de la protection de l’environnement du Connecticut attribue à une population d’ours « saine et croissante ».

Le Connecticut a enregistré plus de 6 000 observations d’ours en 2021. Dans certaines petites villes des comtés de Litchfield et Hartford, au nord de l’État, il y a eu des centaines d’observations d’ours noirs cette année seulement.

« De nombreuses maisons se trouvent dans ou à proximité de l’habitat des ours », a déclaré le département de la protection de l’environnement du Connecticut sur son site Web. « Les ours passent du temps dans les quartiers parce que les sources de nourriture sont abondantes et faciles d’accès. »

Pour réduire la présence d’ours à proximité des habitations, le ministère recommande de retirer les choses qui attirent les ours : graines d’oiseaux, viandes et fruits en compost ouvert et poubelles facilement accessibles pleines de restes de nourriture.

« Une grande partie du paysage du Connecticut est maintenant boisée et convient aux ours noirs », a noté le département sur une fiche d’information sur les ours noirs.

« L’augmentation rapide de la population d’ours entre les années 1980 et le début des années 2000 devrait se poursuivre. À mesure que la population d’ours augmente, les interactions entre les humains et les ours augmenteront. Les gens devraient apprendre quoi faire s’ils voient un ours et comment éviter les conflits inutiles en gardant la nourriture loin des ours.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com.