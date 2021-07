Une vidéo montre un moment où la police du Kentucky sauve une fillette de 6 ans après un enlèvement

La semaine dernière, la police de Louisville, dans le Kentucky, a secouru une fillette de 6 ans qui avait été enlevée de son vélo et mise dans un véhicule lors d’un enlèvement quelques minutes auparavant, ont déclaré des responsables et des témoins.

La vidéo de la police Bodycam publiée jeudi montre le moment du 2 juillet où l’agent Jason Burba s’est approché de la berline rouge après que le suspect était en garde à vue, ouvrant la porte du passager et trouvant l’enfant.

L’officier dit « bonjour! » et la rassure avant de la récupérer et de marcher jusqu’à un véhicule de police. L’enfant, qui n’a pas été blessé physiquement, est entendu dire : « Je veux mon papa !

« Quand je me suis approché du véhicule, je ne savais pas ce qui allait se trouver derrière cette porte. Les vitres, la teinte était si sombre », a déclaré Burba à l’affilié de NBC WAVE de Louisville.

Robby Wildt, 40 ans, a été arrêté et accusé d’enlèvement. Les dossiers judiciaires en ligne ne montrent pas d’avocat qui pourrait parler en son nom, et un numéro de téléphone pour son domicile n’a pas pu être trouvé immédiatement jeudi soir.

En rapport

Des voisins ont déclaré à WAVE qu’après qu’un homme a retiré l’enfant du vélo, ils ont suivi la voiture et ont noté trois chiffres de la plaque d’immatriculation, qu’ils ont remis à la police.

Dans une interview avec la station de radio WHAS, le Sgt. Joe Keeling a crédité les témoins d’avoir fourni une bonne description du véhicule et les numéros de plaque partiels.

Keeling a déclaré à la station qu’il avait descendu une rue, avait vu la voiture et l’avait suivie alors qu’elle s’engageait dans une allée. Keeling a déclaré qu’il avait ordonné au chauffeur de sortir sous la menace d’une arme et que le chauffeur s’était conformé. Il a déclaré qu’il s’était écoulé environ 9 minutes entre l’enlèvement présumé et la recherche de la voiture et de la fille.

Burba, qui est père, a déclaré que la plupart des policiers qui ont répondu avaient également des enfants.

« C’est comme si le monde s’arrêtait », a-t-il déclaré. « C’est comme si chaque seconde ressemblait à des heures. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com.

En rapport: