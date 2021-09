Une vidéo montre Simone Biles aux prises avec la décision de se retirer des Jeux olympiques

Le dilemme déchirant de Simone Biles quant à son retrait des Jeux olympiques a été capturé dans une vidéo en temps réel, y compris au moment où elle a dit à son entraîneur qu’elle n’était pas sûre de ce qu’elle allait faire.

Biles, 24 ans, venait d’attraper un cas de twisties lors d’un saut, où elle se sentait désorientée et ne savait pas où ni comment elle atterrirait.

« Je ne sais tout simplement pas ce que je vais faire le reste de la rencontre. C’est mon problème. Je ne veux pas faire quelque chose de stupide », a déclaré Biles à son entraîneur, Cécile Landi, dans une nouvelle vidéo qui apparaît dans le Série Facebook Watch « Simone contre elle-même ».

Biles a ensuite serré ses coéquipiers dans ses bras et a quitté le sol. Alors que sa famille était généralement dans les gradins, les spectateurs n’étaient pas autorisés aux Jeux olympiques en raison de COVID. Une équipe de tournage de documentaires a filmé le moment où Nellie Biles a reçu un appel de sa fille lui faisant savoir ce qui se passait.

« Tu ne peux pas le faire ? C’est bon, chérie. C’est bon », a dit Biles à sa fille. « Ils feront de leur mieux sans toi. Je ne veux pas que tu ailles là-bas si tu n’es pas dans un bon endroit et que tu n’as pas besoin d’aller là-bas et de te blesser. Ce n’est tout simplement pas bien. prends soin de toi. »

Alors qu’ils terminaient l’appel, Biles a offert à sa fille quelques mots d’encouragement supplémentaires.

« Je t’aime. Respire profondément et saches que nous prions pour toi, d’accord ? » elle a dit.

Alors que Biles était largement célébrée pour avoir mis sa santé mentale au premier plan, elle a également parlé du contrecoup qu’elle a reçu de personnes qui ne sauront vraiment jamais ce que c’est que de concourir à un niveau d’élite.

« Tu sais combien de fois j’ai voulu me réveiller et ce n’était pas une réalité ? » elle a dit. « Je me suis dit : ‘Est-ce que je vis dans un cauchemar en ce moment ? Comme si je pensais que c’était un rêve encore et encore. »

Biles est finalement revenu pour l’épreuve finale et a remporté une médaille de bronze à la poutre et a déclaré AUJOURD’HUI que cela « signifie plus que tous les buts ».

Bien qu’elle n’ait à le prouver à personne, Biles a également rappelé aux personnes qui n’ont pas soutenu sa décision de se retirer qu’elle a persévéré à travers des abus sexuels, des orteils brisés, des calculs rénaux et des côtes cassées.

« Il y a tellement d’obstacles que j’ai surmontés, donc pour dire que j’ai eu une mauvaise passe et que j’ai arrêté, si vous regardez tous ceux que vous pouvez voir, je ne suis pas un lâcheur. Je suis un combattant. »

Elle a ajouté: « Je me suis mise en premier pour une fois. »