Une vidéo montre que le marié a frappé la mariée dans la tête au mariage

Une vidéo choquante du moment où un marié frappe sa jeune épouse sur la scène de leur cérémonie est devenue virale à quel point c’est horrible, provoquant la colère du public sur les réseaux sociaux car personne n’a rien fait pour réprimander l’homme sans émotion impliqué.

Le tollé général réclame justice pour la femme qui a été frappée, mais beaucoup révèlent que cette situation est malheureusement courante en Ouzbékistan, où les images ont été enregistrées.

La vidéo montre le marié frappant sa femme parce qu’elle a gagné un match lors d’un toast à leur mariage.

Lorsque le toastmaster a demandé aux mariés de monter sur scène pour jouer à un jeu, tous les invités ont sorti leur téléphone pour enregistrer alors que le couple était rejoint par le témoin et la demoiselle d’honneur.

La mariée et le marié ont tous deux reçu quelque chose à démêler ou à dénouer, révélant une sorte de prix à l’intérieur que celui qui l’atteindrait en premier gagnerait la partie.

Alors qu’ils se penchaient tous les deux et commençaient à déchirer le colis dans leurs mains, la musique retentit et le toastmaster commenta jusqu’à ce que la mariée sorte victorieuse, suscitant les acclamations de la foule.

Un jeune marié vaincu a regardé sa femme gagnante et a levé la main quelques instants plus tard pour révéler qu’il avait finalement atteint son prix avant de laisser sa colère prendre le dessus et de frapper sa femme à l’arrière de la tête.

Quelqu’un dans la foule laisse échapper un petit cri avant de se taire.

Le marié reste debout et regarde la foule, sans émotion après avoir juste frappé la femme qu’il a épousée devant tous leurs invités.

Le garçon d’honneur sourit d’une oreille à l’autre avant de sortir son téléphone, soit parce qu’il approuvait l’action du marié, soit parce qu’il était placé dans une position inconfortable alors qu’il se tenait juste à côté de lui.

Le vidéaste, aperçu au début de la vidéo à droite, a cessé d’enregistrer l’incident et s’est rendu de l’autre côté de la scène, loin de la mariée, semblant ranger son équipement après ce qui vient de se passer.

La femme est sous le choc de l’attaque, remettant son prix à sa demoiselle d’honneur et se tenant la tête avant d’être emmenée hors de la scène.

La seule personne qui a fait quelque chose était la femme qui est montée sur scène.

Elle sembla dire quelque chose en direction du marié, lui lançant un regard de dégoût avant de réconforter la mariée et de la faire sortir de scène aux côtés de la demoiselle d’honneur.

Les gens sur les réseaux sociaux ont également exprimé leurs sentiments de colère et de dégoût envers le marié.

« Si c’est ma fille, il sera mon défunt gendre », a tweeté un utilisateur. « Si c’était ma sœur, l’une de nous ira en prison et l’autre ira dans la tombe. Je vais bien avec les deux », a tweeté un autre.

Mais beaucoup de gens ont souligné que le vrai problème est que personne n’a rien fait pour aider ou appeler le marié pour son comportement dégoûtant.

« Je peux imaginer des parents des deux côtés persuader la mariée que cela se produit dans n’importe quelle famille, c’est un homme et c’est acceptable », a souligné un utilisateur, « que ce sera une honte pour les deux familles si elle réagit et se met même en colère contre lui, que si elle divorce, personne ne la prendra jamais… etc.

Les forces de l’ordre locales n’ont pas commenté l’incident, mais les militants continuent de lutter pour la fin de la violence contre les femmes et les filles.

Isaac Serna-Diez est un rédacteur en chef adjoint qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Il est diplômé de l’Université Rutgers. Suivez ses coups de gueule sur l’actualité sur Twitter.