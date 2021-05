Une vidéo montre ce que Lewis Capaldi a vraiment dit dans un discours très sourd aux Britanniques

Certains risques ne valent tout simplement pas la peine d’être pris. La combinaison de Lewis Capaldi et de la télévision en direct est l’un de ces risques.

« C’est un honneur total de remettre le prix du meilleur album. Espérons que cette année à venir sera encore plus grande et meilleure que jamais pour la musique britannique.

« Et – évidemment – espérons aussi que l’Écosse gagnera aux Euros. »

Il a ensuite remis le prix à Dua Lipa pour son album Future Nostalgia. Dua a également remporté le BRIT du meilleur artiste solo féminin avec Little Mix le prix du meilleur groupe britannique.

Parmi les autres gagnants figuraient: Harry Styles pour le meilleur single britannique, Billie Eilish pour l’artiste solo féminin international et The Weeknd pour l’équivalent masculin.

Plus tôt dans l’émission, l’animateur Jack Whitehall avait également été assourdi par l’effet comique lors d’un monologue dans lequel il remerciait les principaux travailleurs du public.

Il a libéré Divinement sans inspiration dans une mesure infernale en mai 2019, donnant naissance au single numéro un « Someone You Loved » et passant 10 semaines à la première place du classement de l’album.